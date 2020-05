Rellen in Sint-Gillis doen gemoederen hoog oplaaien bij Brusselse N-VA en politievakbond: “Schuldig verzuim van lokale machtshebbers is immens” SHVM

07 mei 2020

13u09 68 Brussel Dinsdagavond zijn aan het Bethlehemplein in Sint-Gillis opnieuw rellen uitgebroken. Heel wat buurtbewoners kwamen er de straat op nadat volgens een van hen een agent een bal had afgenomen van enkele spelende kinderen. En dat is bij de politievakbond VSOA en bij N-VA Brussel niet onopgemerkt voorbijgegaan. “Het schuldig verzuim van lokale machtshebbers is immens”, klinkt het.



Enkele weken na de rellen in Anderlecht, die ontstonden na het overlijden van de 19-jarige Adil tijdens een politieachtervolging, zijn er opnieuw rellen ontstaan in Sint-Gillis. Daarbij kreeg de politie een aantal voorwerpen naar het hoofd gesmeten en werden twee agenten tijdelijk werkonbekwaam verklaard.

Macht

Het incident ging niet onopgemerkt voorbij. Dat bleek donderdagochtend al uit een interview met Vincent Houssin van de politievakbond in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “In coronatijden zijn er enkele jongerenbendes die er misbruik van maken om toch op straat te komen en de politie uit te dagen. Er is te zien op beelden hoe de politie niet kan ingrijpen en constant probeert te bemiddelen, zelfs al wordt er geweld gepleegd tegen de agenten.”

Volgens Houssin spelen de lokale politici daarbij een grote rol. “Het wordt tijd dat iedere politicus uit Brussel zijn verantwoordelijkheden opneemt en een kat een kat durft te noemen. De politie verliest de macht over de straten en we voelen dat het uiteindelijk uit de hand zal lopen.”

De uitspraken van bijvoorbeeld Staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) waren totaal absurd. Zonder enige kennis van feiten wijst hij meteen met de vinger richting de politie en houdt hij de jongeren een hand boven het hoofd Mathias Vanden Borre

Triestige traditie

Diezelfde mening deelt ook Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). “Jongerenbendes komen op straat om de politie uit te dagen en om de macht over te nemen in bepaalde wijken”, stelt Vanden Borre. “Deze bewuste afkeer tegen de wet en onze samenleving wordt gevoed door een criminele bodem, zoals drugshandel of extremistische predikers. Het schuldig verzuim van lokale machtshebbers is immens.”

Ook de rellen in Anderlecht worden opnieuw bovengehaald. “De politie mag haar rol niet spelen in bepaalde wijken en wordt reeds op voorhand verdacht gemaakt”, gaat Vanden Borre verder. “De uitspraken van bijvoorbeeld staatssecretaris Pascal Smet (sp.a) waren totaal absurd. Zonder enige kennis van feiten wijst hij meteen met de vinger richting de politie en houdt hij de jongeren een hand boven het hoofd. Dit past helaas in een triestige traditie in Brussel.”

Laatste dam

“De situatie is echt explosief”, meent Vanden Borre. “Er zijn jongerenbendes, haatpredikers, extremisten allerhande en de continue terroristische dreiging. Allen willen ze de politie bewust viseren en ze worden hierin blijkbaar geen duimbreed in de weg gelegd door de lokale politici van vooral PS-signatuur. Onbegrijpelijk, want de politie is soms letterlijk de laatste dam tegen deze chaos en geweld. Het cynische is dat dezelfde lokale politici vaak reeds jarenlang aan de macht zijn, maar amper iets bereikt hebben om de situatie van deze jongeren te verbeteren. Brussel en 99% van de Brusselaars, moslims en niet-moslims, zijn hier helaas de dupe van. Die vicieuze cirkel moet nu maar eindelijk eens doorbroken worden,” besluit Vanden Borre.