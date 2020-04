Rellen in Anderlecht nadat 19-jarige sterft na aanrijding door politievoertuig: jongeren plunderen combi en gaan aan de haal met vuurwapen Lockdownmoeheid mogelijk factor in onlusten JCV SRB

11 april 2020

16u11 1516 Brussel Tientallen jongeren hebben zaterdagnamiddag de wijk rond het Raadsplein en metrostation Clemenceau in Anderlecht zwaar op stelten gezet. De rellen kwamen er nadat vrijdagavond een 19-jarige jongeman uit de gemeente overleed nadat hij een politiecontrole probeerde te ontwijken en aangereden werd door een combi. De relschoppers gooiden stenen, beschadigden vier combi’s, konden één politievoertuig plunderen, en gingen ook aan de haal met een vuurwapen.



De rellen begonnen al omstreeks 14 uur op zaterdagnamiddag. De onlusten vonden vooral rond het Raadsplein en het metrostation Clemenceau plaats. In totaal namen een 100-tal jongeren deel aan de rellen. Rond 18 uur meldde de politie reeds 25 arrestaties, en later groeide dat aantal tot 43. De situatie was toen onder controle, maar kan op elk moment weer opflakkeren, zo zegt de politie.

De politie was in gevechtsuitrusting aanwezig om de relschoppers te bedaren. Op verschillende filmpjes is te zien hoe die met projectielen naar de politie gooien en de ruiten van enkele lege politievoertuigen inslaan. Een combi werd geplunderd en de relschoppers gingen met een wapen van de politie aan de haal. Ze losten daarbij schoten in de lucht. “Godzijdank is daarbij niemand gewond geraakt”, zegt zonechef Patrick Evenepoel van de politie. “We sporen nu actief dat wapen op, maar hebben het nog niet teruggevonden.”

Een agent werd onwel tijdens de rellen en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook een van de relschoppers raakte gewond en werd afgevoerd. Op het Raadsplein sneuvelden ook ruiten van het politiecommissariaat daar.

Nog volgens de politie kunnen de rellen ook kaderen in de coronamaatregelen, en zijn de jongeren onrustig na vier weken binnen zitten. Op dit moment is de situatie volgens de burgemeester erg onvoorspelbaar, wat zoveel wil zeggen als dat een heropflakkering mogelijk is. “Op dit moment is de situatie wat gekalmeerd, maar het is duidelijk dat dit nog niet voorbij is”, zegt Anderlechts burgemeester Fabrice Cumps (PS). “Het gaat hier om jongeren die niet alleen uit onze gemeente komen. Het is wel duidelijk dat zij geen eer willen bewijzen aan de overleden jongeman, maar uit zijn op een confrontatie met de politie.”

Ouders ontmoet

Onder de hashtag #JusticePourAdil wordt al sinds vrijdagavond opgeroepen om te protesteren tegen de dood van de jongeman. De 19-jarige Adil werd vrijdagavond aangereden door een politievoertuig. Hij bestuurde een van de twee scooters die vrijdagavond onderschept werden door een corona patrouille van de politie. Omdat de twee aan hoge snelheid reden, besloot de politie hen te onderscheppen. Door de geldende coronamaatregelen zijn alle essentiële verplaatsingen toegelaten.

De 19-jarige probeerde zich met zijn scooter te onttrekken aan de politiecontrole. Het eerste politievoertuig raakte het spoor bijster toen de jongeman door een straat reed die afgesloten was met paaltjes. Een ander voertuig werd ter versterking opgeroepen en reed daarbij de Nijverheidskaai af. De scooter van Adil probeerde in de tegenovergestelde richting een bestelwagen in te halen en reed daarbij frontaal op de politie in. Het parket voert een onderzoek naar de feiten en liet verschillende experts ter plaatse komen.

Crisiscel

Om de situatie het hoofd te bieden heeft de gemeente Anderlecht een crisiscel ingericht. “Daarmee zijn we zaterdagochtend de eerste keer samen gekomen en hebben we ons georganiseerd”, zegt burgemeester Cumps. “Ik heb ook de familie van het slachtoffer gezien om ons medeleven te betuigen. Zij gedroegen zich heel waardig, zij hebben voor alle duidelijkheid ook niet opgeroepen tot deze protesten. Zij vragen alleen een eerlijk onderzoek, en dat hebben we hen gegarandeerd.”

Het slachtoffer woonde in Anderlecht. Na het incident was het vrijdagavond al onrustig in de gemeente. In de wijk Peterbos brandde de trekker van een vrachtwagen uit. De Brusselse brandweer meldt daarnaast nog enkele andere kleine vuurhaarden in de gemeente, al is het niet zeker dat die allemaal iets met het ongeval te maken hebben.