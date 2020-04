Regering zet licht op groen voor algemene zone 30 JCV

16 april 2020

15u25 1 Brussel De Brusselse regering heeft donderdag het besluit bekrachtigd dat er een algemene snelheidsbeperking komt tot 30 kilometer per uur in de stad. De maatregel gaat zoals eerder aangekondigd in vanaf 1 januari 2021.

Het project ‘Stad 30’ zit al een hele tijd in de pijplijn en nu heeft de regering de maatregel definitief goedgekeurd. Die komt hierop neer: in heel het Brussels Gewest mag er maximaal 30 kilometer per uur gereden worden met de wagen, tenzij er een uitzondering aangegeven wordt. Verkeersborden met 50, en uitzonderlijk 70 kilometer per uur, geven duidelijk aan welke wegen een afwijking vormen.

Met de maatregel wil de regering zowel de leefbaarheid als de verkeersveiligheid in de stad verbeteren. “Door het verkeer rustiger te maken, biedt deze maatregel betere voorwaarden voor de ontwikkeling van een echt lokaal leven: betere luchtkwaliteit, minder geluidshinder en een veiligere omgeving waar je met een gerust hart kan stappen of fietsen”, zegt Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen).

De definitieve kaart van het Gewest met de geldende snelheidsbeperkingen voor elke straat wordt eind mei vrijgegeven. Ter info: de beperking geldt voor alle weggebruikers, dus ook voor taxi’s, bussen, fietsers en elektrische steps.