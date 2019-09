Regenweer spelbreker prestigieus padeltornooi: “Volgende edities in indoorlocatie” Voor 4.000 fans valt slotdag in het water na verplichte verhuis van Rogierplein naar Terhulpen Robby Dierickx

29 september 2019

15u30 0 Brussel Vorig jaar daagden slechts 450 fans op voor het prestigieuze padeltornooi in Brussel, afgelopen weekend werden 10.000 toeschouwers verwacht op het Rogierplein. Maar een groot deel daarvan moest zondag noodgedwongen thuisblijven. Door het regenweer verbood de politie het evenement, waardoor alles naar een kleinere locatie in Terhulpen verhuisde. “Voor de komende jaren zoeken we een indoorlocatie in Brussel”, zegt de organisatie.

Donderdag werd op het Brusselse Rogierplein de derde editie van het exhibitietornooi van de World Padel Tour afgetrapt. Met onder meer Maxi Sanchez, Augustín Tapia, Miguel Lamperti en Marta Marrero zakte de absolute wereldtop van de padelsport – een mix tussen squash en tennis – naar de hoofdstad af.

Maar ook oud-voetballer Thomas Buffel en gewezen tennissers Olivier Rochus, Elke Clijsters en Sabine Appelmans tekenden present. De apotheose – de finale tussen de wereldtoppers – zou gisteren zowat 4.000 toeschouwers naar Brussel gelokt hebben, maar in de vroege ochtend besloot de politie dat het wegens de wind en de regen te gevaarlijk was om het evenement door te laten gaan op het Rogierplein. “Alles afblazen was voor ons geen optie, dus kozen we voor een verhuis naar een indoorlocatie in het Waals-Brabantse Terhulpen”, liet organisator Vincent Laureyssens weten.

Geld terug

Enig minpuntje: in Terhulpen was plaats voor slechts 500 toeschouwers en dat terwijl er in Brussel 4.000 mensen verwacht werden. “Om problemen te vermijden, gaven we voorrang aan vips”, aldus nog Laureyssens. “Gelukkig kregen de meeste mensen een gratis ticket via één van de 110 padelclubs die zich als ambassadeur van ons evenement registreerden. Wie wel een ticket kocht en niet in Terhulpen geraakte, krijgt zijn geld uiteraard terug.”

Om eenzelfde scenario de komende jaren te vermijden, gaat de organisatie op zoek naar een indoorlocatie in de hoofdstad. “De interesse in de sport is enorm aan het groeien, dus we zoeken een grote locatie”, maakt Laureyssens bekend. “Vorig jaar daagden slechts 450 toeschouwers op, dit jaar gingen meer dan 10.000 tickets over de toonbank. Voor volgend jaar verwacht ik tussen de 15.000 en de 20.000 toeschouwers. We zullen samen met de stad en de regering bekijken waar de volgende editie zal plaatsvinden.”

Thomas Buffel

Zaterdag namen Thomas Buffel en Sabine Appelmans het op tegen Olivier Rochus en RTBF-gezicht Adrien Devyver. Buffel en Appelmans hebben de padelkriebels naar eigen zeggen al een tijdje te pakken. “Ik heb de sport al een paar keer beoefend en als de enkel het toelaat, wil ik minstens één keer per week spelen”, aldus Buffel. “Het verschil met tennis is redelijk groot”, vult Appelmans aan. “Vooral het verrassingseffect boeit me. Bovendien is het een heel sociale sport, want je moet steeds met vier personen zijn om een partijtje te kunnen spelen.”

De organisatie blikte – ondanks de gedwongen verhuis – tevreden terug op de derde editie. “Op termijn hopen we een officieel WPT-tornooi naar Brussel te halen. Dat zou betekenen dat alle wereldtoppers hier om de titel strijden”, besluit Vincent Laureyssens.