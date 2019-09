Recyclart start nieuw seizoen met eclectisch programma en mogelijke samenwerking met de VK SZM

12 september 2019

18u44 0 Brussel Kunstencentrum Recyclart heeft opnieuw een nieuw programma klaar. Dit jaar is er weer voor ieder wat wils, gaande van workshops, ateliers tot feestjes. Donderdagavond wordt het nieuwe seizoen feestelijk ingehuldigd in samenwerking met ‘Deep in House’.

Op de Manchesterstraat 13-15 in Molenbeek, zullen vanaf dit jaar de VK en Recylart onder eenzelfde dak werken. Recyclart moest noodgedwongen uit hun locatie onder het station van Kappellekerk, omdat het gebouw niet meer voldeed aan de brandveiligheidsnormen. En de VK verhuist vanaf 18 september ook voor twee jaar naar de Manchesterstraat door renovatiewerken in hun gebouw. Ondertussen zit Recyclart zo’n anderhalf jaar in Molenbeek. “In het begin was het even wennen,” zegt woordvoerder van Recyclart, Amber Meulenijzer, “omdat we toch schrik hadden dat de mensen hun weg niet meer naar ons vonden. We zitten nu toch iets verder van het centrum en aan Kapellekerk zijn we 20 jaar gebleven, waardoor we echt gekend waren in de buurt.”

De werking tussen Recyclart en de VK lijkt alleszins wel goed te verlopen. “We zien het helemaal zitten, omdat we uiteindelijk wel elk onze eigenheid behouden en er is dan gewoon dubbel zo veel te doen in de Manchesterstraat”, zegt Meulenijzer. “Het is een kwestie van op elkaar af te stemmen, maar dat lukt wel.” Op het nieuwe programma van Recyclart is er wel al heel wat te doen. Zo willen ze ook in Molenbeek hun buurtwerking opnieuw activeren. “We hebben bijvoorbeeld iemand die de ‘Photo Kids Gang’ heeft opgericht, waarbij hij wegwerpcamera’s geeft aan kinderen en foto’s laat nemen van de buurt.” Daarnaast staan er ook tal van anderen workshops en animaties klaar.

Wat dit jaar ook niet zal ontbreken zijn de verschillende concerten en feestjes. Zo komt er een Braziliaanse DJ samen met een orkestje soefi dansers of wordt er een ‘T-Dansant’ georganiseerd in een rusthuis. Donderdagavond wordt alleszins de aftrap gegeven met Louis Vogue, Afrodeutsche en Marie Davidson. Met meer dan 430 aanwezigen lijken de Brusselaars wel de oversteek te willen maken naar Molenbeek.