Recyclart en VK slaan de handen in elkaar voor “Manchester Plage” JMBB

03 juli 2020

19u53 0 Brussel Voor paaldansers, gevelexpo’s en ufonesten moet je deze zomer in Molenbeek zijn, waar de verenigde cultuurhuizen Recyclart en VK tijdens de zomermaanden transformeren tot “Manchester Plage”. Wij namen een kijkje in de Manchesterstraat om te ontdekken hoe het eerste weekend van het zomerfestival eraan toe gaat.

Vier dagen per week zal Manchester Plage met een brede waaier aan evenementen de Brusselaar naar Molenbeek proberen te lokken. Op woensdag en zaterdag programmeert de VK telkens een film, live-optredens en dj’s, op donderdag en vrijdag neemt de Recyclart de touwtjes in handen met allerlei artistieke activiteiten. Beide cultuurcentra delen een site aangezien de VK momenteel gesloten is wegens verbouwingen. “Normaal is de VK tijdens de zomer dicht, maar door de coronacrisis springen zij mee op de kar,” vertelt Amber Meulenijzer van de Recyclart. Om het hele gebeuren volgens de veiligheidsvoorschriften te laten verlopen, gebeurt alles buiten. De binnenkoer is tot een groot terras omgevormd, met een geïmproviseerd podium en plaats voor performances in de verschillende 'openingen’ die gecreërd zijn in de barakjes rond het terras.

Lokaal

Het plan voor de zomer is nog volop in beweging, maar de goesting is er alvast. “We zijn lang stand-by gebleven toen we nog niet wisten of er wel iets kon plaatsvinden deze zomer, maar we waren ervan overtuigd dat we íets moesten doen. Er is zoveel energie bij ons, zoveel honger van de Brusselaar om naar buiten te gaan, en natuurlijk ook de creatieve nood bij de artiesten.” Manchester Plage mikt dan ook bewust, en lichtjes noodgedwongen, op lokale acts. “We hebben lang stilgelegen en kunnen geen beroep doen op grote budgetten,” zegt Amber. “Er staan dus veel Brusselse namen op de agenda: verschillende bands en dj’s komen van hier in de buurt.” Daarbovenop valt er veel meer dan enkel muziek te beleven op Manchester Plage. “We focussen onder meer op expo’s en performances, maar ook op architectuur. Een architectuurcollectief had het plan om de daken te versieren met ufonesten, grote vogelnesten die op ufo’s lijken, maar dat staat nog niet vast. Ze gaan het laten afhangen van de inspiratie van het moment.”

Dynamisch

Het spontane achter Manchester Plage en de corona-omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat er nog veel in beweging is. “Het is verfrissend om onze site op deze manier te bekijken; er gebeurt veel last-minute-programmatie. Tegelijkertijd biedt het mobiele van ons terras gewoonweg veel mogelijkheden om dynamisch te werk te gaan. Zo doet een aantal paaldansers vanavond een performance op de site, en zullen er ook verschillende muur- en gevelexpo’s geïnstalleerd worden.”

Vanavond speelt het Brusselse Spookhuis zijn laatste show, voorziet Brussels Art and Pool paaldansspektakel, en kun je proeven van een raamexpo, dj’s en live-sculpturen. Blijf hier op de hoogte van het programma van Manchester Plage.