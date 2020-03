Recyclageparken gaan vanaf 7 april opnieuw open Wim De Smet HLA

31 maart 2020

07u02

Bron: De Morgen, Belga 1060 Brussel Alle recyclageparken in Vlaanderen gaan vanaf dinsdag 7 april opnieuw open, als ze de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en als de afvalophaling niet in het gedrang komt. De heropening komt er op vraag van de gemeentebesturen nadat op veel plaatsen een toename van het aantal sluikstorten werd vastgesteld.



In de parken moeten de afstandsregels worden gerespecteerd, is het niet mogelijk om cash te betalen en worden slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. De burgemeesters krijgen de vraag om politietoezicht te voorzien en gemeentebesturen kunnen er voor kiezen om het containerpark alleen op afspraak toegankelijk te maken. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

De beheerders van de recyclageparken moeten ook beschermingsmiddelen zoals alcoholgel en reinigingsmiddelen aanbieden. Persoonlijke contacten, zoals het nakijken van een identiteitskaart, gebeuren niet fysiek. Als er wachtrijen ontstaan, moeten de mensen verplicht in hun wagen blijven zitten en mogen ze dus niet uitstappen.

“De sluiting van de recyclageparken enkele weken geleden was echt nodig”, stelt Demir. “Ook afvalintercommunales waren daarvoor vragende partij. Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die erg nonchalant met de richtlijnen omgingen.” Ook nu nog wordt gevraagd enkel naar de parken te trekken als het niet anders kan. “We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar”, aldus Demir.