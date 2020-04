Rectorverkiezing VUB kent startschot, met Caroline Pauwels als enige kandidaat: “Het maakt het er niet makkelijker op” SHVM

20 april 2020

13u34 0 Brussel Vandaag, maandag 20 april, is de rectorverkiezing van de Vrije Universiteit Brussel van start gegaan. Daarbij is huidig rector Caroline Pauwels de enige kandidaat, wat het naar eigen zeggen toch niet makkelijker maakt. “Een tegenstander dwingt je er immers toe om boven jezelf uit te stijgen”, zegt ze.

Opnieuw heeft huidig rector van de VUB Caroline Pauwels zich kandidaat gesteld om zichzelf de vier volgende academiejaren op te volgen. Vandaag, maandag 20 april, is de verkiezing dan ook van start gegaan. Daarbij kunnen zowel studenten, academici, VUB-medewerkers als personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis in Brussel hun stem uitbrengen.

Dit jaar verlopen de geplande debatten net iets anders, als gevolg van de coronacrisis. In normale omstandigheden zouden deze doorgaan op de VUB-campussen. Nu zal dat gebeuren via drie online live-sessies die de komende twee weken zullen plaatsvinden, en waarbij Pauwels de vragen van alle betrokken partijen beantwoordt. Op die manier kan Pauwels tevens haar beleidsplan uitleggen.

Enige kandidaat

Tegenstanders kent Pauwels dit jaar niet, want ze is de enige persoon die zich kandidaat stelt als opvolgend rector voor de vier volgende academiejaren (2020-2024). Maar de enige kandidate zijn betekent niet dat de uitslag al gekend is. Voldoende studenten, academici en leden van het administratief en technisch personeel moeten daarvoor namelijk hun stem uitbrengen.

“Dat ik de enige kandidaat ben, maakt het er niet gemakkelijker op”, meent Pauwels. “Een tegenstander dwingt je er immers toe om boven jezelf uit te stijgen. Maar wat deze verkiezing uiteraard helemaal onwezenlijk maakt, is de coronacrisis. Mijn beleidsplan was klaar voor de Covid-19-crisis uitbrak. ‘The future is a foreign country: they do things differently there’. Maar toch is het ook toepasselijk bij deze crisis: na corona zal niets hetzelfde zijn. Laten we dat vooral als een uitdaging en opportuniteit zien om, ondanks de moeilijkheden die ongetwijfeld zullen volgen, de wereld beter en rechtvaardiger te maken. Meer in overeenstemming met de waarden van de Verlichting, die ook de waarden van de VUB zijn”, besluit Pauwels in een bericht naar alle medewerkers.

Laatste keer

De campagne loopt tot en met 4 mei 2020. Op 5 mei zal bekend worden of Pauwels zichzelf daadwerkelijk zal opvolgen. Het mandaat van VUB-rector start aan het begin van het volgende academiejaar in september, duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar. Voor Caroline Pauwels zou het dus het tweede en laatste mandaat zijn.