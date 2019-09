Rectoraatsgebouw gaat open tijdens renovatie SZM

12 september 2019

14u35 0 Brussel Het rectoraatsgebouw van de VUB op de campus van Elsene gaat voor bezoekers open tijdens de Open Monumentendagen o p zaterdag 14 en zondag 15 september. Van 11 tot 17 uur zijn er rondleidingen gepland in het beschermde monument dat momenteel gerenoveerd wordt. Een deel van de werf zal ook opengesteld zijn.

Het rectoraatsgebouw of “Braemgebouw”, krijgt sinds februari een stevige make-over naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de universiteit. Die gebeurt helemaal in de geest van de visie van architect Renaat Braem. Hoewel het gebouw, met z’n karakteristieke ellipsvorm, in praktijk werd opgedeeld in individuele kantoren, droomde hij tijdens het project van een werkomgeving in een open landschap.

Met de renovatiewerken wordt de droom van Braem in praktijk gebracht: de binnenwanden worden verwijderd, en waar alsnog scheidingen nodig zijn wordt met meer glas gewerkt. Bovendien wordt het gebouw aangepast aan de huidige normen op vlak van comfort, akoestiek en functionaliteit, en worden enkele probleempunten, zoals de stabiliteit van de vloeren en de luchtdichtheid van de ramen, verholpen.

Open Monumentendagen

De deuren van het iconische gebouw gaan open tijdens de Open Monumentendagen, georganiseerd door Urban.Brussels. Het thema dit jaar, “Een plaats voor Kunst”, past er perfect in. Braem schilderde in het gebouw een 500 meter lange muur, die over de verschillende verdiepingen een bijzonder symbolisch verhaal vertelt. De muurschildering representeert het ontstaan van de kosmos en de aarde, de oorsprong van het leven, de ontwikkeling van planten, dieren en mensheid tot de bevrijding van de mens in een open gemeenschap, na een ultieme vrijheidsstrijd. Die symboliek in het Braemgebouw zijn de belichaming van de VUB-waarden.