Recordmaanden voor Atomium en Mini-Europa JCV

03 september 2019

16u08 0 Brussel Het Atomium heeft in de eerste acht maanden van dit jaar 15 procent meer vol over de vloer gekregen. Ook Mini-Europa liet een geslaagde zomer optekenen, al moet dat pretpark het vooral van buitenlandse toeristen hebben.

Nu al telde het Atomium 452.001 bezoekers in dit jaar. Als di trend zich doorzet, krijgt het monument met de bollen een van de beste jaren sinds de heropening in 2006. Volgens Julie Almau Gonzalez, adjunct-directrice van het Atomium, volgt de attractie de vooruitgang van de hoofdstad als bestemming. “Het is een goed jaar voor Brussel”, zegt ze. “Al sinds 2017 zijn wij en de stad opnieuw populairder geworden.”

Twee derde van de bezoekers van het Atomium zijn buitenlandse toeristen. Zij komen vooral uit Frankrijk, Duitsland en Spanje. “Een aantal nationaliteiten die nog werd afgeschrikt door aanslagen, zoals de Duitsers en de Amerikanen, zien we nu meer en meer opdagen”, zegt Almau Gonzalez.

Ook het vlakbij gelegen Mini-Europa heeft een mooie zomer achter de rug. “Vergelijkbaar met die van vorig jaar, maar dat was een topzomer”, zegt Thierry Meeùs, CEO van Mini-Europa. “Wij zien wel minder en minder Belgen. Veel mensen denken blijkbaar dat Mini-Europa dicht is nu het zwembad Océade en Bruparck Village afgebroken zijn. Dat wordt dan weer goedgemaakt door de toeristen uit het buitenland, die vlot de weg naar hier vinden. Ook bij ons bestaat drie vierde van het publiek uit mensen die uit het buitenland komen.”