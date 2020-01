Recordjaar voor Brusselse musea met 4,2 miljoen bezoekers JCV

17 januari 2020

09u09

Bron: Belga 0 Brussel In 2019 hebben de Brusselse musea een recordaantal van 4,2 miljoen bezoekers over de vloer gekregen. Dat is een stijging van 25 procent ten opzichte van 2018.

Dat meldt Brussels Museums, de onafhankelijke vzw die meer dan 100 musea in Brussel verenigt. Donderdag kondigden de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten ook al aan dat zij een nieuw hoogtepunt bereikten met meer dan 1 miljoen bezoekers. Zij waren dan ook de musea die in 2019 de meeste bezoekers ontvingen. Daarnaast staan ook het Museum voor Natuurwetenschappen, het Parlamentarium, het Belgisch Stripcentrum en het Huis van de Europese Geschiedenis op de lijst.

Uit de cijfers van het toeristisch en congresbureau Visit.Brussels bleek dat de toeristische sector in Brussel in 2019 een recordjaar met zo’n 9,4 miljoen overnachtingen kende. “Deze toeristische bloei en de uitstekende tijdelijke tentoonstellingen dragen in belangrijke mate bij aan de hernieuwde aantrekkingskracht van de Brusselse musea”, benadrukt Brussels Museums.

In 2019 trokken initiatieven als Museum Night Fever of de Brussels Museums Nocturnes respectievelijk meer dan 17.000 bezoekers in 30 musea op één zaterdagavond en 22.000 bezoekers in 73 musea op 12 donderdagavonden. Brussels Museums heeft als missie om cultuur nog toegankelijker te maken.