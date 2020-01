Recordcijfers voor Brusselse werkloosheid, in positieve zin SHVM

07 januari 2020

12u15

Bron: Belga 0 Brussel De werkloosheidsgraad in Brussel haalde in 2019 opnieuw recordcijfers, en dan vooral in positieve zin. De algemene werkloosheidsgraad daalt al vijf jaar op rij, het aantal laaggeschoolde werkzoekenden daalt al vijf jaar op rij en de jeugdwerkloosheidsgraad daalt zelfs al negen jaar op rij. Het enige minpunt: het aantal langdurige werklozen die al meer dan vijf jaar geen job vonden, stijgt voor het vierde jaar op rij.

De daling van de algemene werkloosheid in Brussel zet zich sinds 2014 ook sterk voort en daalde in de afgelopen vijf jaar met 20,2 procent. In 2019 waren er in Brussel gemiddeld 88.047 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds 2003. De werkloosheidsgraad lag in 2019 gemiddeld op 15,7 procent en daarbij is de groep vrouwen met 16,2 procent iets groter dan de groep mannen met 15,2 procent.

Gekeken naar de werkloosheidsduur zet de daling zich op alle vlakken voort, behalve in de categorie van de langdurig werklozen. Het aantal personen die al vijf jaar zonder werk zitten steeg sinds 2016 van 23.575 naar 24.364 in 2019.

“Onze wens voor 2020 is om nog meer oplossingen te bieden aan de werkzoekende Brusselaars. Ik denk dan in het bijzonder aan de langdurig werkzoekenden en de werkzoekenden van buitenlandse origine, voor wie de zoektocht naar werk gepaard gaat met heel wat obstakels”, benadrukt Grégor Chapelle, directeur-generaal van Actiris.

Stevige daling

Toch blijft 2019 vooral een jaar waarin Actiris voortgaat op het positieve elan dat er al jaren is in de strijd tegen Brusselse werkloosheid. In 2014 stond de categorie van laaggeschoolde werkzoekenden, die geen diploma hoger middelbaar onderwijs of erkenning van een buitenlands diploma op zak hebben, in Brussel op een recordhoogte van 72.409 mensen. Vijf jaar later ligt het aantal Brusselse laaggeschoolde werkzoekenden nog slechts op 56.025, een stevige daling van 22,6 procent.

“Ik hoop van harte dat we samen met Actiris en haar partners hard blijven zoeken naar de best aangepaste oplossingen voor werkzoekenden, met extra aandacht voor de evoluerende arbeidsmarkt”, zegt Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI).

Jongerengarantie

Het beleid dat Actiris enkele jaren geleden inzette met de komst van de “jongerengarantie” blijkt vruchten af te werpen. De jongerengarantie garandeert dat iedereen die zich inschrijft bij Actiris, binnen de zes maanden een opleiding, een stageplaats of een job aangeboden krijgt. Daarbovenop neemt de jeugdwerkloosheid ook al negen jaar op rij af. In 2010 telde Brussel gemiddeld 16.079 jonge werkzoekenden onder de 25, terwijl dat in 2019 bijna met de helft daalde tot 8.479 jonge werkzoekenden.

“Met de jongerengarantie bieden we een oplossing aan bijna 90 procent van de jonge werkzoekenden die ervoor in aanmerking komen”, verduidelijkt directeur-generaal Chapelle.

In januari 2019 besliste Actiris bovendien om de jongerengarantie vanwege het succes uit te breiden naar alle nieuwe ingeschreven werkzoekenden.