Record voor Winterpret: bijna 3,4 miljoen bezoekers JCV

10 januari 2020

14u00 0 Brussel De 400ste verjaardag van Manneken Pis zorgde op zich al voor een speciale editie, maar de laatste editie van Winterpret brak meteen ook een bezoekersrecord: Bijna 3,4 miljoen mensen zakten naar het centrum van Brussel af.

Het is de eerste keer dat de Brusselse kerstmarkt meer dan 3 miljoen bezoekers trekt. Na cijfers over het toegenomen toerisme is dit een tweede opsteker voor de Stad. 2,3 miljoen van de bezoekers van de kerstmarkt waren Belgen, van wie er bijna 900.000 uit Vlaanderen of Wallonië kwamen.

Een van de nieuwigheden van de vorige editie was de bezetting van het de Brouckèreplein, dat voor het eerst gebruikt werd. Een schot in de roos, want de ijspiste daar kreeg 60.000 bezoekers over de vloer. Een stijging van 20 procent tegenover vorig jaar. Een ander hoogtepunt was de Xmas Party op de Grote Markt, waar op 19 december 5.000 mensen kwamen dansen op de beats van Daddy K.

Openbaar vervoer

De start van Winterpret werd nog ontsierd door zware files in Brussel, maar de organisatie maakte er een punt van in te zetten op alternatieven voor de auto. In de eerste drie weken van Winterpret nam het gebruik van de metro in het metrostation Sint-Katelijne met 40 tot 50 procent toe. Aan het station de Beurs steeg het gebruik van 9 naar 15 procent. Tijdens de kerstvakantie was de bezoekersfrequentie in beide stations vergelijkbaar met die tijdens de schoolperiode, traditioneel de drukste periode.

Volgend jaar blaast Winterpret 20 kaarsjes uit. De jubileumeditie zal van 27 november tot en met 3 januari plaatsvinden.

De hotelsector kon ook rekenen op erg goede cijfers in de eindejaarsperiode. In de laatste maand van het jaar bedroeg de bezettingsgraad 72 procent, een mooie stijging van 3,9 procent ten opzichte van december 2018. Op oudejaarsavond waren de Brusselse hotels zelfs voor 92 procent gevuld, laat Brussels Hotels Association weten.