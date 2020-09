Reclamescherm wordt met ongenoegen onthaald door bewoners en burgemeester: scherm kleurt intussen zwart JMBB/SRB

15 september 2020

15u58 0 Brussel In Watermaal-Bosvoorde kleurt een groot digitaal reclamescherm dat langs de weg was geplaatst, intussen alweer zwart.

Burgemeester Olivier Deleuze (Ecolo) sprak zijn ongenoegen over de digitale reclameschermen die in zijn gemeente geplaatst zijn dinsdag uit via Facebook: “Indrukwekkend en energierovend”, noemde de burgervader van Watermaal-Bosvoorde het reclamescherm.



De verantwoordelijke van de schermen liet zelf in een reactie op het bericht van de burgemeester weten dat de reclamecampagne wordt stopgezet en dat het scherm zo snel mogelijk weggehaald zal worden. Hij liet ook verstaan dat hij een autorisatie had om het scherm te plaatsen, maar het kabinet van burgemeester Deleuze spreekt dit tegen.