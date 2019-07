Reclamebedrijf zoekt grote vuile gevels om te renoveren SZM

11 juli 2019

14u24 0 Brussel Je kan op de hoek van de Dansaertstraat niet naast het grote geveldoek kijken. Het ingenieus idee is door reclamebedrijf blowUP media geplaatst, de Europese marktleider van reclame op geveldoeken. Hun concept is simpel, zij betalen grotendeels van de gevelrenovatie en zetten er tijdens de werken een geveldoek op met advertenties van hun klanten.

Het komt meer en meer voor dat reclamebedrijven een overeenkomst aangaan met eigenaars van gebouwen. Die kunnen dan hun reclame op een strategisch gelegen plek zetten en betalen grotendeels de renovatiewerken van de gevel voor de eigenaars, een win-win situatie. Reclamebedrijven gaan ook actief op zoek naar grote, vuile gevels. Dat laatste is ook een voorwaarde. “Het moeten goed zichtbare plaatsen zijn in centrumsteden”, zegt Martijn Stefels van blowUP media aan Het Nieuwsblad. “En we hebben grote geveles nodig, minstens 100 vierkante meter. Dan bellen we de eigenaar en doen we een voorstel.”

Als de eigenaar akkoord is, dan zorgt blowUP media voor alle nodige vergunningen, ze zoeken zelf een renovatiebedrijf en maken ook de geveldoek. Het merendeel van de renovatiewerken betaalt blowUP media. Bovendien heeft de eigenaar ook inspraak op de gekozen advertentie die wordt gehangen. Er zal bijvoorbeeld geen reclame komen van Nike als Adidas daar een winkel heeft.

Het doek hangt er in Brussel gedurende twee maanden. Daarna maakt het plaatsvoor een ander merk. Als de werken klaar zijn worden de doeken gemalen tot isolatiemateriaal.