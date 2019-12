Exclusief voor abonnees Rechtspreken in het Brusselse justitiepaleis: donker, koud en soms zelfs gevaarlijk Wouter Hertogs

19 december 2019

15u57 16 Brussel Vanochtend is het licht uitgegaan in de Brusselse raadkamer. Letterlijk dan. Agenten moesten met zaklampen schijnen zodat een raadkamerzitting kon doorgaan. Een nieuwe episode in het grote Blunderboek van het Brusselse Justitiepaleis. Eentje waarvan het laatste hoofdstuk nog niet geschreven is.

Het Brusselse justitiepaleis is enorm. Een mastodont. Met een oppervlakte van 26.000 vierkante meter groter dan de Sint-Pieters-Basiliek in Rome. Het gebouw straalt ook iets uit, het ‘heeft’ iets. Het bepaalt de skyline van Brussel en geen mens is niet onder de indruk van de grootsheid ervan.

Jammer genoeg ‘heeft’ het gebouw ook enorm veel mankementen, niet geholpen door de -zeker in het verleden- soms manke organisatie van justitie.

