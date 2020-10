Rechter verbiedt opening Molenbeeks testcentrum na klacht van buren SRB

03 oktober 2020

13u33 0 Brussel De verhuis en de uitbreiding van het gemeentelijk testcentrum van Sint-Jans-Molenbeek naar de Werkhuizenkaai is uitgesteld. Een lederwarenzaak trok naar de rechter om de komst van het centrum in hetzelfde pand te verbieden, uit vrees voor de veiligheid. De gemeente gaat in verzet.

Normaal zou het centrum op 1 oktober verhuizen van de Ninoofsesteenweg naar de Werkhuizenkaai. Door een gerechtelijke procedure bij de rechter in kort geding gaat die niet door.

La Boucle, een lederwarenzaak die een deel van het pand inneemt, heeft de syndicus van het gebouw eenzijdig opgedragen om bij uiterst dringende noodzakelijkheid een vordering in te stellen in naam van de mede-eigendom die hij vertegenwoordigt. Zo verzet het bedrijf zich ertegen dat het testcentrum in het gebouw wordt ondergebracht.

De gemeente Molenbeek spreekt van een jammerlijk precedent en betreurt de stappen die zijn ondernomen, want er zouden voorafgaand de verhuis meerdere overlegmomenten geweest zijn. Daarbij werd afgesproken dat een toegang tot de lift voorbehouden blijft aan de werknemers en de klanten van La Boucle, er een dagelijkse schoonmaak is in de gemeenschappelijke delen en agenten van de gemeente aan de ingang van het gebouw constant de aankomst en het vertrek van de mensen in goede banen leiden. De mogelijkheid om de activiteiten van het bedrijfsnetwerk verplaatsen was ook een optie.

“In de huidige context van een pandemie, die grote druk legt op de gemeenten, moet de oprichting van een testcentrum een absolute prioriteit zijn. Onze gemeente gaat daarom onmiddellijk derdenverzet aantekenen tegen de genomen beslissing in de hoop dat de rechtbank de komende dagen rekening zal houden met onze argumenten”, vertelt burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Cathérine Moureaux (PS).