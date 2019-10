Rechter heeft medelijden met Belgische ‘Walter White’ Geen straf voor voormalige leraar die crystal meth dealde WHW

29 oktober 2019

12u45 2 Brussel Een 47-jarige man uit Elsene heeft een autonome probatiestraf van 15 maanden gekregen voor het dealen van crystal meth. De man kreeg na 22 jaar in het onderwijs een burn-out en gleed vervolgens snel af. Omdat hij zich ondertussen herpakte besloot de rechter een celstraf met uitstel uit te spreken.

Het verhaal van B.C. vertoont - met wat fantasie - gelijkenissen met de serie Breaking Bad. Net als hoofdpersonage Walther White was C. twee jaar lang onderwijzer in een Brusselse school. Na een burn-out raakte hij op de dool. In het uitgaansmilieu leerde hij drugs als crystal meth, cocaïne en amfetamines kennen. Via Grindr ronselde hij klanten en zo verdiende hij een stevig centje bij.

Observaties

In de zomer van 2018 kreeg de politie echter informatie dat B.C. zich al enkele maanden intensief bezighield met het dealen van drugs. Dit zou hij doen vanuit een appartement op de Kolenmarkt. Daarop besloten ze de man te observeren. Met succes, want al na een kwartier zagen de agenten twee mannen in en uit het gebouw gaan. Ze werden tegengehouden en prompt bekenden ze al meerdere keren crystal meth gekocht te hebben van hun dealer. Hiermee geconfronteerd besefte C. dat ontkennen geen zin had. “Ik deal al enkele maanden. Soms komen er zo’n 30 à 40 klanten per dag langs, goed voor een winst van 400 euro per dag. Ik verkoop om mijn eigen gebruik te financieren.” Nadat hij werd opgepakt zette hij zijn leven terug op de rails. Hij bande drugs uit zijn leven en liet zich begeleiden.

Begeleiding

Gezien de gevaarlijkheid van crystal meth en de aanzienlijke schaal waarop hij dealde had het parket toch een celstraf van 2 jaar met probatie-uitstel gevorderd. De rechter besloot hem op vraag van de verdediging slechts de autonome probatiestraf te verlenen. Indien hij zich de komende 15 maanden blijft laten begeleiden moet hij niet naar de cel en komt er geen vermelding op zijn strafregister. Indien hij dit niet doet wacht hem een vervangende gevangenisstraf van 12 maanden.