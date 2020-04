Rechter gelooft vechtersbaas niet: 14 maanden cel voor diefstal Wouter Hertogs

07 april 2020

12u05 0 Brussel Een Algerijnse man die eind januari een diefstal met geweld had gepleegd in het metrostation Rogier, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De Algerijn had een Poolse man neergeslagen en beroofd van zijn polshorloge.

De verdachte benaderde het Poolse slachtoffer op 31 januari, om iets na middernacht, langs achteren. Hij sloeg hem neer en gooide hem op de grond. Vervolgens hield hij hem met behulp van een tweede man in bedwang en beroofde hij hem van zijn polshorloge. Een beveiligingsagent van de MIVB dacht eerst dat het om een vechtpartij ging, maar toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het slachtoffer beroofd werd. De beveiligingsagent kon de verdachte nog tegenhouden, al verzette deze zich en deelde hij nog een vuistslag uit.

De Algerijn was duidelijk herkenbaar op de beelden en er was al even duidelijk te zien hoe hij zonder aanleiding het slachtoffer neersloeg. De verdediging had dit laatste betwist. “Er zijn wel slagen uitgedeeld, maar dit was geen diefstal”, klonk het. “Beide mannen hadden eerder, aan de ingang van het metrostation, al ruzie gehad en dat heeft geleid tot een handgemeen. Daarbij heeft het slachtoffer zijn polshorloge verloren en mijn cliënt heeft dat opgeraapt. Het slachtoffer zelf kon nooit verhoord worden omdat deze te dronken was.”

De rechtbank achtte de diefstal toch bewezen en legde de verdachte een gevangenisstraf van 14 maanden op.