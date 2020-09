Rechter geeft Febiac gelijk:“Extinction Rebellion mocht goede verloop salon niet verstoren” Wouter Hertogs

23 september 2020

07u43 0 Brussel Automobielfederatie Febiac heeft van de rechter gelijk gekregen in de zaak die de federatie had aangespannen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR). De rechter oordeelde dat Febiac het recht had om het goede verloop van het autosalonsalon te beschermen, schrijft de zakenkrant L’Echo woensdag. Tijdens het salon voerde XR actie, en bij die acties werden 185 betogers administratief aangehouden.

Op zaterdag 18 januari 2020 organiseerde Extinction Rebellion Belgium een actie van massale burgerlijke ongehoorzaamheid op het Autosalon 2020, “Leugensalon”, om de impact van de auto-industrie op de verergering van de klimaat- en milieucrisis te hekelen.

Extinction Rebellion had de acties vooraf aangekondigd, waarop de twee partijen aan tafel gingen zitten om te overleggen. Febiac stelde de activisten een stand voor, als ze zouden afzien van hun acties. Dat overleg leverde niets op, en daarop werd een eenzijdig verzoekschrift ingediend. Dat hield een dwangsom van 10 euro in voor iedereen die de circulatie van de bezoekers op het salon zou belemmeren of vertragen. Voor de rechtbank had XR dat verzoekschrift proberen annuleren, maar de rechter in kort geding van de rechtbank in eerste aanleg geeft Febiac nu gelijk.

De rechtbank volgde XR ook niet in de vraag om te oordelen over de legitimiteit van de acties. De actievoerders vroegen bovendien 29.000 euro van Febiac voor tergend en roekeloos geding, maar de actiegroep moet nu de procedurekosten van 2.400 euro betalen.