Rechter behandelt op 3 september vraag om serologische tests bij apothekers ter beschikking te stellen Wouter Hertogs

14 augustus 2020

14u01 0 Brussel De Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel behandelt op 3 september het beroep tegen een beslissing van de kortgedingrechter. Een zestiger had geëist dat serologische tests beschikbaar zouden zijn in de Belgische apotheken. De kortgedingrechter wees deze eis af.

De zestiger had zowel de federale regering als het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) gedagvaard omdat het voor apotheken verboden was serologische tests te verkopen aan hun klanten. Het FAGG had de verkoop einde maart voor zes maanden lang verboden om te vermijden dat negatieve resultaten fout zouden geïnterpreteerd worden. De kortgedingrechter ging niet in op de eis.

Omkadering

Hierop ging de eiser in beroep. “In Frankrijk zijn dergelijke snelle tests wel beschikbaar in de apotheek. Belgische bedrijven maken die en mijn cliënt wil er toegang tot hebben, zonder langs laboratoria en artsen te moeten gaan en dagenlang te moeten wachten op zijn resultaten. Mijn cliënt is een risicopatiënt, maar de beschikbaarheid van die tests zou de hele bevolking ten goede komen. Ze zouden gemakkelijk verkrijgbaar zijn, er zou omkadering zijn door de apothekers en de resultaten zouden snel beschikbaar zijn”, aldus zijn advocaat.

“Het is natuurlijk niet zo dat een negatieve test op één dag betekent dat er de dag nadien geen positieve test kan zijn. Maar die tests kunnen herhaald worden. Ze kosten ook minder dan 10 euro. Het zou mensen zoals mijn cliënt gemoedsrust kunnen bezorgen, maar ook een hoop andere mensen”, zegt de advocaat. “Sinds 1 juli zijn we een stap verdergegaan in het opheffen van de veiligheidsmaatregelen, mensen hebben meer contacten en dus ook meer risicovolle contacten.”