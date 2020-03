Rechtenstudenten van VUB geven gratis corona-advies JCV

20 maart 2020

15u00 0 Brussel Rechtenstudenten van de VUB zullen de komende weken gratis ‘corona-advies’ geven aan inwoners en bedrijven in de stad. Daar is een stijgende vraag naar door de coronacrisis.

Het initiatief komt van leden van de Brussels Law School Consultancy, een organisatie van rechtenstudenten van de Vrije Universiteit Brussel. De coronacrisis zorgt ervoor dat er heel veel vragen binnen lopen bij de organisatie. Die zijn zeer uiteenlopend en gaan van “Wat zijn mijn rechten nu het concert of de voorstelling waar ik tickets voor had gekocht verplaatst of geannuleerd is?” tot “Wat houdt technische werkloosheid in voor mijn bedrijf of voor mezelf als werknemer en wat zijn mijn rechten nu?”

“Een beetje solidariteit is zeker op z’n plaats”, zegt ondervoorzitter Christophe Janssens. “We hebben daarom besloten om onze dienstverlening tijdelijk volledig gratis te maken. Dat doen we trouwens ook vanop afstand, volgens de richtlijnen van de overheid. Wie een vraag heeft, vult best het formulier op onze website in. Een van onze consultants verwerkt die dan en komt terug met een antwoord.”

Die vzw werd in september 2019 opgericht met een dubbel doel: laagdrempelig en betaalbaar juridisch advies verlenen aan al wie daar nood aan heeft, maar ook rechtenstudenten de kans te geven hun theoretische kennis die ze vergaren op de schoolbanken in de praktijk toe te passen. Intussen zijn er vijftien student-consulenten in dienst.