Recht op een Dak eist beter daklozenbeleid SZM

16 juli 2019

17u56 0 Brussel Een tiental mensen hebben dinsdag rond 11 uur een actie uitgevoerd aan de trappen van het Brusselse Beursplein om aandacht te vragen rond het daklozenprobleem. Ze smeten daarbij 4.647 pagina’s aan dossiers en nota’s in de lucht die voor kwesties rond dakloosheid werden opgemaakt. De actie werd georganiseerd door de beweging “Recht op een dak”, die een honderdtal Brusselse dakloosheidsorganisaties verenigt.

De activisten vragen de nieuwe Brusselse regering om zich niet alleen op noodgevallen te richten, maar ook om een huisvestingsbeleid te ontwikkelen. “We hebben het gevoel dat we ons aan elke kleinigheid moeten vastgrijpen hoewel de oplossingen bekend zijn”, zegt Laurent d’Ursel, woordvoerder van de actie.

De betogers droegen ook spandoeken met verschillende slogans om de situatie van het daklozenprobleem in de kijker te zetten. “Brussel is een zeer slechte leerling op Europees niveau. In 10 jaar tijd is het aantal daklozen met meer dan 145 procent gestegen, tegenover 70 procent in Europa. Het enige land waar dat afneemt is Finland, omdat het de aanpak heeft veranderd en zich niet alleen op noodgevallen richt, maar ook op preventie”, aldus D’Ursel. Hij benadrukte bovendien dat er in Brussel een gebrek is aan betaalbare woningen.