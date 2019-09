RECENSIE Barge. Scoort het nieuwe culinaire restaurant even goed als café Damejeanne? SZM

19 september 2019

10u56 2 Brussel Op de hoek van de Diksmuidelaan en de Ieperlaan kende elke Brusselaar wel het hippe café Damejeanne. In mei hebben de eigenaars er na drie jaar echter een punt achter gezet, en in de plaats opende in juli een ietwat luxueus restaurantje, Barge. Een concept dat Barbara en Grégoire uit de grond hebben gestampt.

Koken is voor hen niet enkel een noodzaak, maar “een vakmanschap waarover nagedacht moet worden.” Wijn is ook niet enkel om te drinken, maar “vertelt iets over tijd en geduld.” Verder kan je nog lezen dat je bij hen als een bubbel in het midden van de hoofdstad van een kwaliteitsvolle maaltijd kan genieten. Het klonk voor ons als muziek in de oren, dus we waren meteen overtuigd.

Bij aankomst brengt het minimalistische interieur, de zachte belichting en loungemuziek ons direct tot rust. Het restaurant biedt op de middag een driegangenmenu voor 28 euro aan en ‘s avonds is er een vijfgangenmenu voor 55 euro. De wijnkaart betekent voor een wijnleek keuzestress, maar voor 30 euro meer kan je de pairing nemen. Daarbij krijg je bij elk gerecht een bijpassende wijn.

Ons eerste gerecht is een verfijnde versie van mosselen friet. De mosselen blijken van goede kwaliteit en de chipjes in plaats van de frietjes zorgen voor de krokante toets. Daarna krijgen we pijlinktvis met zwarte rijst en ratatouille. Het gerecht smaakt veel beter dan het eruit ziet. De gemixte ratatouille (zwart op de foto) is vervolgens een ware smaakbom. De gegratineerde bloemkool met miso en granen die daarop volgt is eenvoudig, maar wel nodig om te vullen.

Daarna krijgen we een risotto met een soort champignon, ei en buikspek. De enige foute noot van de avond. De combinatie van de sterke smaak van de champignons, het spek en het ei doet het lijken alsof de chef gewoon iets bij elkaar flanste. Als dessert krijgen we ijs van bramen op een mousse van basilicum omringd door verse bramen. Een heerlijke frisse toets die ons het vorig gerecht snel doet vergeten.

Al bij al was het een leuke ontdekking met een aantal lekkere gerechten en goede wijn. Aangezien het restaurant nog maar net open is, geven we het voordeel van de twijfel en gunnen we nog de kans om te groeien. Het minpuntje is dat je met een vast menu niet iedereen kan overtuigen en de alternatieven zijn dan misschien niet het beste dat je kan krijgen.

Onze score

Eten: 6/10

Bediening: 7/10

Comfort: 8/10

Prijs

Een driegangenmenu ‘s middags is 28 euro

Een vijfgangenmenu ‘s avonds is 55 euro

Wijnpairing van vier glazen is 24 euro of 30 euro voor vijf glazen

Praktische info

Ieperlaan 33

1000 Brussel

02 425 73 60

bargerestaurant.be

Openingsuren

Van dinsdagmiddag tot zaterdagavond. Zaterdagmiddag is er geen lunch.