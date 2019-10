Rappers filmen zonder toestemming videoclip in politiekantoor Sint-Jans-Molenbeek SHVM

09 oktober 2019

17u28 2 Molenbeek Op sociale media verscheen een filmpje waarop te zien is hoe drie jonge rappers een politiekantoor in Molenbeek binnenstappen om vervolgens een videoclip op te nemen. De politie is niet opgezet met het voorval, maar geeft geen verder gevolg aan de zaak.

Het drietal stapt, samen met twee kompanen die het gebeuren filmen, binnen in het politiekantoor met een bank. Vervolgens zetten ze de bank neer, samen met een geluidsbox en beginnen op de muziek te rappen. Niet veel later komt een agent binnen, die de mannen verzoekt om het kantoor te verlaten. “Dit is niet gepast, zeker omdat er ook andere personen in het kantoor aanwezig zijn”, zegt woordvoerster van politiezone Brussel-West Caroline Vervaet. Volgens de woordvoerster werd er geen verder gevolg gegeven aan het groepje.