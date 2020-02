Raadkamer stelt zitting over doorverwijzing verdachten aanslagen Brussel uit: advocaten vragen bijkomende onderzoeksdaden HLA

19 februari 2020

12u40

Bron: Belga 0 Brussel De raadkamer heeft woensdag de zitting over de doorverwijzing van de verdachten in het onderzoek naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gebeurde nadat twee advocaten bijkomende onderzoeksdaden hadden gevraagd.

Normaal vond woensdag voor de raadkamer de regeling van rechtspleging plaats, een zitting waarbij het gerechtelijk onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in metrostation Maalbeek en luchthaven Brussels Airport werd afgesloten, en beslist zou worden over de doorverwijzing van de verdachten in de zaak. Maar na de vraag van twee advocaten om extra onderzoeksdaden is die zitting dus uitgesteld. Het is nu aan de onderzoeksrechters die het onderzoek naar de aanslagen hebben geleid om te beslissen of ze al dan niet ingaan op de vragen. Ze hebben daarvoor acht dagen de tijd, klinkt het bij het federaal parket. Hun beslissing kan nadien nog aangevochten worden bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI).

Nadat een definitieve beslissing gevallen is, of nadat de extra onderzoeksdaden zijn uitgevoerd, kan de raadkamer beslissen over de doorverwijzing van de verdachten. Het federaal parket wil acht verdachten laten terechtstaan voor het hof van assisen. Voor twee vraagt het parket de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Voor nog eens drie anderen wordt de buitenvervolgingstelling gevraagd. Beslist de raadkamer dat een of meerdere verdachten voor assisen moeten terechtstaan, moet de KI hier zich nog definitief over uitspreken.

Twintigtal extra onderzoeksdaden

Het zijn Stanislas Eskenazi, die verdachte Mohamed Abrini verdedigt, en Jonathan de Taye, de advocaat van Ali El Haddad Asufi, die de bijkomende onderzoeksdaden hebben aangevraagd. Eskenazi zou meer duidelijkheid willen over de redenen die een aantal Belgische jongeren ertoe hebben aangezet om naar Syrië te vertrekken om zich daar aan te sluiten bij een terroristische organisatie. De Taye zei enkel dat hij een twintigtal extra onderzoeksdaden heeft gevraagd.

Op de zitting woensdag was ook de Rwandese verdachte Hervé Bayingana Muhirwa aanwezig, zo is uit goede bron vernomen. Samen met hem zit nog een groot deel van de verdachten in de zaak in voorlopige hechtenis. Verschillende van hen zijn ook in verdenking gesteld in het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Enkelen, zoals Salah Abdeslam, zitten dan ook in een Franse gevangenis.

We moeten de wetten respecteren die geleidelijk aan opgebouwd zijn in ons land. Anders zouden we de democratie aantasten, en dat is net wat de terroristen willen Philippe Vansteenkiste, voorzitter van slachtofferorganisatie V-Europe

Bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport en metrostation Maalbeek kwamen in totaal 32 personen om het leven. Ongeveer 340 personen raakten gewond. Een viertal maanden eerder had dezelfde cel IS-terroristen een reeks aanslagen gepleegd in Parijs. Philippe Vansteenkiste, voorzitter van slachtofferorganisatie V-Europe en nabestaande van een slachtoffer van de aanslagen op 22 maart, zei dat hij had gehoopt dat al een "klein hoofdstuk" kon afgesloten worden. "Maar we moeten de wetten respecteren die geleidelijk aan opgebouwd zijn in ons land. Anders zouden we de democratie aantasten, en dat is net wat de terroristen willen."

Omdat de zitting werd uitgesteld, konden slachtoffers of nabestaanden van slachtoffers zich er geen burgerlijke partij stellen. Maar volgens Vansteenkiste is er voor de burgerlijkepartijstellingen op dit moment sowieso weinig reden tot zenuwachtigheid en kunnen die zelfs nog tijdens het proces, dat naar verwachting in het najaar van 2021 zou plaatsvinden.