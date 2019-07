Raadkamer spreekt zich nog niet uit over vreemde steekpartij WHW

24 juli 2019

16u14 0 Brussel Pas op 31 juli behandelt de raadkamer het dossier rond Smaïl O. De man stak in april schijnbaar zonder enige reden een kennis van hem neer.

Op 19 april ontaardde een ruzie omstreeks vijf uur in een steekpartij aan de Antwerpsesteenweg, niet ver van het IJzerplein. Eén persoon werd zwaar toegetakeld met een mes. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Later in de namiddag kwam het verlossende nieuws dat het slachtoffer aan de beterhand was en niet meer in levensgevaar verkeerde. De politie pakte ter plaatse een verdachte op. In de loop van de dag werd die verhoord. Om nog onduidelijke reden zou hij plots een mes gepakt hebben en een kennis van hem hebben neergestoken. Het parket wil de man laten doorverwijzen naar de correctionele rechtbank voor poging doodslag. Volgende week wordt duidelijk of de raadkamer het ook zo ziet.