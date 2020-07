Raadkamer homologeert minnelijke schikking van Dominique Leroy Wouter Hertogs

15 juli 2020

13u34 0 Brussel De Brusselse raadkamer heeft de minnelijke schikking gehomologeerd die voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy is overeengekomen met het Brusselse parket in het dossier rond handel met voorkennis waarin ze in verdenking was gesteld.

Dominique Leroy kondigde begin september 2019 haar vertrek aan bij telecomoperator Proximus. Korte tijd later raakte bekend dat Leroy een maand eerder een pakket Proximus-aandelen had verkocht van ruim 285.000 euro.

Beurswaakhond FSMA startte daarom een onderzoek naar de aandelentransactie, terwijl het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek opende. In dat onderzoek vonden in september huiszoekingen plaats, zowel in het bureau als in de privéwoning van Leroy. Aanvankelijk zou Leroy aan de slag gaan bij sectorgenoot KPN in Nederland, maar eind september besloot KPN toch niet met haar in zee te gaan, onder meer omwille van het lopende onderzoek.

Geen schuldbekentenis

Leroy hield haar onschuld altijd staande maar werd midden mei door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor handel met voorkennis. Begin juli raakte dan bekend dat ze een minnelijke schikking had afgesloten met het Brusselse parket en met de FSMA.

Volgens L’Echo en De Tijd moet Leroy de maximale boete van 80.000 euro betalen, naast een bedrag dat overeenkomt met het viervoud van het vermogensvoordeel van ongeveer 6.000 euro dat ze haalde uit de aandelentransactie, en de gerechtskosten. Aan de FSMA moet Leroy 107.841,01 euro betalen, maar het bedrag dat ze als minnelijke schikking aan het parket moet betalen, wordt daar wel van afgetrokken.