Raad van State vernietigt ‘masterplan’ over herinrichting Biestebroeck door vergeten vertaling Stephanie Romans

13 september 2020

21u35

Bron: Belga 0 Brussel De Raad van State heeft een deel van het Bijzonder Bestemmingsplan voor de Biestebroekwijk in Anderlecht geannuleerd omdat een document niet vertaald was in het Nederlands. In dat plan staan de grote lijnen van de heraanleg van het Biestebroekbekken. De PVDA wil de gelegenheid aangrijpen om meer sociale woningen te voorzien in het plan.

De grote boosdoener: een Franstalig verzoek tot onteigening van het zuidelijk deel van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP). Het Notarisenhuis was van mening dat dat document ook in het Nederlands opgesteld had moeten zijn en kreeg daarover gelijk bij de Raad van State. Daardoor moet een deel van BBP nu opnieuw worden geïntroduceerd.

De Anderlechtse PVDA hoopt dat het gemeentebestuur van de nood een deugd maakt en meer sociale woningen opneemt in de plannen. Het masterplan voorziet nu de bouw van drie nieuwe scholen, een crèche voor veertig kinderen. Op een totaal van 3.800 woningen is ruimte voor 227 sociale woningen en 224 openbare woningen. De oppositiepartij PVDA vindt dat minstens zeven procent van alle nieuwe woningen sociale woningen moeten zijn. Bovendien pleit de partij voor de bouw van nog meer scholen.

De kans dat het voorstel van de PVDA het haalt is eerder klein. Volgens de burgemeester van Anderlecht is er geen sprake van een herziening van het BBP dat in 2012 is goedgekeurd. De gemeente bestudeert project per project wat de gevolgen van het besluit van de Raad van State zijn.