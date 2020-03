Raad van State steekt opnieuw stok in de wielen van Neo JCV

06 maart 2020

16u23 0 Brussel De Raad van State heeft vrijdag het Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel al voor de tweede keer vernietigd. In dat plan zit onder meer de herinrichting van de Heizelvlakte, met het shoppingcentrum Neo.

Volgens de Raad van State zijn de mogelijke mobiliteitsproblemen op de site nog steeds niet voldoende aangepakt. “Een nieuwe verbindingsweg tussen het plangebied en Parking C en dus de Ring onmisbaar is. De Raad stelt evenwel vast dat deze mobiliteitsproblematiek, die bij de opmaak werd vastgesteld, geen oplossing in het plan heeft gekregen.”

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) neemt akte van de beslissing. Zijn kabinet zal het arrest van de Raad in de komende dagen verder bestuderen. “Er loopt momenteel een denkoefening om een nieuw kader uit te werken, waarbij ook de Stad Brussel en de verschillende partners betrokken zijn”, zo laat Vervoort weten. “Een algemene mobiliteitsoplossing vormt daarvan een onderdeel. Het is de bedoeling om daarmee onze visie voor de Heizelvlakte te laten aansluiten bij het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling.

Neo is een stedenbouwkundig project dat de Heizelvlakte een nieuwe impuls moet geven. Het Neo 1-project omvat onder meer een winkelcentrum van 72.000 vierkante meter, de bouw van honderden woningen, een bioscoop en een vrijetijdsruime. Het Neo 2-project voegt daar nog een omvangrijk congrescentrum, inclusief hotel, aan toe.