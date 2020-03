Raad van State schorst aanstelling van bouwmeester JCV

12 maart 2020

19u02 0 Brussel Brussels bouwmeester Kristiaan Borret kan zichzelf nog niet meteen opvolgen in zijn functie. De Raad van State heeft donderdag zijn aanstelling door het Brussels Gewest geschorst.

De schorsing komt er na een klacht van een andere kandidaat voor de positie van bouwmeester: Benoit Moritz. Diens offerte werd geklasseerd als ‘goed’ terwijl die van Borret als ‘zeer goed’ werd bestempeld. De Brusselse regering besliste daarom om alleen met Borret verder te onderhandelen.

Daarmee ging de regering volgens de Raad haar boekje te buiten. Ten eerste waren er slechts twee offertes. “voor de beperking van het aantal offertes waarover onderhandeld moest worden geen toepassing gemaakt, is van de gunningscriteria uit het bestek, hoewel dat voorgeschreven is”, zo stelt de Raad van State.

Door de offertes te beoordelen stelde de regering zich ook in de plaats van het adviescomité, wiens job het is om een oordeel over de kwaliteit van de offertes te vellen.

Borret gaat voor een tweede termijn als Brussels bouwmeester. Daarvoor was hij in dezelfde functie al aan de slag in Antwerpen.