Raad van State geeft hotel Métropole ongelijk over voetgangerszone WHW

21 december 2019

10u55 0 Brussel De Raad van State heeft het beroep dat het Brusselse hotel Métropole had ingediend tegen de Brusselse circulatieplannen en de invoering van de voetgangerszone verworpen.

Het bekende Brusselse hotel aan het De Brouckèreplein verzet zich al jaren tegen het Brusselse circulatieplan en de voetgangerszone. Door de invoering van die zone is het hotel minder goed bereikbaar met de auto.

Volgens de Raad van State maken de plannen “geen deel uit van het gemeentelijk mobiliteitsplan dat onregelmatig zou zijn vastgesteld”. Nog volgens de Raad leggen de plannen niet het kader voor toekomstige projecten vast en is het dan ook “geen plan of programma waarvoor een milieueffectbeoordeling had moeten worden uitgevoerd of die aan het publiek hadden moeten worden voorgelegd.” Hotel Métropole heeft voorlopig nog niet gereageerd.