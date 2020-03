PVDA-mars lokt duizenden deelnemers naar Brussel: “Probleem is niet het land, maar manier van aan politiek doen”

Extreemlinkse partij telt 10.000 deelnemers, politie houdt het op 5.500 HAA/WHW

01 maart 2020

16u25

Bron: Belga, Twitter 21 Politiek ‘De Grote Colère’, de mars voor een andere politiek die de uiterst linkse partij PVDA zondag organiseerde in Brussel, heeft volgens de organisatoren 10.000 mensen op de been gebracht. De politie houdt het op 5.500 deelnemers.

De PVDA wilde met de manifestatie naar eigen zeggen laten zien dat ze zich verzet tegen de splitsing van het land en boos is over de aanslepende onderhandelingen over de vorming van een federale regering.

Aan het einde van de mars nam voorzitter Peter Mertens het woord. “Het probleem is niet het land, maar de manier van aan politiek doen”, speechte hij. “Stop om de mensen tegen elkaar op te zetten. Stop om de beschuldigende vinger uit te steken naar de Waal of de Vlaming. Ons probleem is niet het land. Ons probleem is niet ‘de andere’. Ons probleem is dat we geregeerd worden door een wereldvreemde laag van politici die steeds arroganter te werk gaat, en dat zelf niet eens door heeft.”

Het is officieel: 10.000 rebellen met een groot hart stappen door Brussel en laten zich horen op #DeGroteColère van de #PVDA. Vlamingen, Walen en Brusselaars, we eisen een andere politiek.#1500netto #StopDePrivileges #WijZijnÉén #NousSommesUn #WeAreOne pic.twitter.com/6Sy1eAZh69 Peter Mertens(@ peter_mertens) link

10.000 rebellen met een groot hart. #degrotecolère pic.twitter.com/pA1Vol1lIS Loonis Logghe 🔻(@ LLogghe) link