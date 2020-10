PVDA luidt Brusselse alarmbel: “Verdubbeling testcapaciteit is nu nodig, niet binnen 2 maanden” Wouter Hertogs

02 oktober 2020

15u10 0 Brussel De PVDA wil een verdubbeling van de testcapaciteit in Brussel om de verspreiding van het virus te beperken “Sinds eind augustus doet minister Alain Maron de ene belofte na de andere, maar op het terrein blijft het slabakken en neemt de druk op de eerste lijn toe. Het virus pakt de Brusselse minister in snelheid en dat is geen goed nieuws voor onze gezondheid”, aldus Brussels parlementslid Jan Busselen.

De PVDA heeft vrijdagmiddag een symbolische testactie voor het Brusselse Parlement georganiseerd om te laten zien onder welke omstandigheden veel artsen moeten werken. Na deze actie zal de PVDA de minister van Volksgezondheid interpelleren.

Een maand geleden werd er al gesproken over het opzetten van drie nieuwe centra en één tot twee mobiele testteams. We zijn meer dan een maand later en volgens de PVDA is er nog niet veel gebeurd. “Slechts één van de in augustus beloofde drie centra is geopend, maar anderzijds worden op 1 oktober drie centra gesloten. Uiteindelijk zullen er op 1 oktober minder centra zijn”, klinkt het. “De Brusselse minister blijkt de urgentie van de situatie nog steeds niet in te zien. Ondertussen moeten de huisartsen de tekortkomingen van de Brusselse regering opvangen”, aldus Busselen.

We hebben die verdubbeling nu nodig. We kunnen niet wachten tot december

De deskundigen zijn het erover eens dat de testcapaciteit in Brussel moet worden verhoogd, waarbij het aantal dagelijkse tests moet worden verdubbeld tot 8.000 tests per dag. Het is de bedoeling om snel symptomatische mensen te testen, maar ook om asymptomatische mensen op te sporen die het risico lopen om onbewust de mensen in hun omgeving te besmetten. Het is een centraal element om de verspreiding van het virus te verminderen. “We hebben deze capaciteit van 8.000 tests nu nodig. We kunnen niet wachten tot december. In scholen moeten steeds meer klassen sluiten en alle leerlingen laten testen: dit vergroot de noodzaak om te testen nog meer en verhoogt weer de druk op de huisartsen. Waarom loopt Brussel achter, daar waar Antwerpen al in juli zijn testdorp opende?”, vraagt Busselen zich af.

Testdorpen

Op 15 september beloofde de Brusselse minister om vier testdorpen te openen (Etterbeek, zone Zuid, zone Noord en zone West). Een week later moest Maron al toegeven dat de locatie aan het Zuidstation al in het water viel. “Terwijl huisartsen en de eerste lijn steeds nadrukkelijker om hulp roepen, zegt Alain Maron dat hij niet overhaast te werk wil gaan. Dat is toch onwaarschijnlijk?”, aldus een verontwaardigde Busselen, die de verschillende problemen rond de testcentra aankaart. “Deze herhaalde vertragingen en opeenvolgende kinken in de kabel zoals Alain Maron ze noemt, tonen aan hoe weinig de minister zich om de eerste lijn bekommert. Het is verontrustend om een minister openlijk kritiek te horen uiten op de aanbevelingen van de deskundigen als hij in de plenaire vergadering zegt: Ik hoor veel mensen om tests vragen, maar het is duidelijk dat die zonder quarantaine nutteloos zijn. Als je uit een risicogebied terugkeert, dan ga je zelf in quarantaine. Dat is de regel! Screening is geen wonderoplossing.”

Scholen

Hij vergeet dat niet alleen de mensen die uit een risicogebied terugkeren moeten worden getest. De herhaalde beslissingen van de PSE (Promotion de la santé à l’école) om klassen te sluiten en alle leerlingen van eenzelfde klas te laten testen na twee positieve gevallen is daarvan het bewijs. De volksvertegenwoordiger is daar bijzonder verontwaardigd over: “In deze Brusselse kakofonie moet elke ouder zijn plan trekken, terwijl de door Alain Maron beloofde mobiele teams nog altijd nergens te bekennen zijn. Door zijn verbintenissen uit te stellen, laat de Brusselse minister het virus zich verspreiden, en helaas gebeurt dat sneller dan het politieke optreden van de Brusselse regering.”