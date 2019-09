PVDA'er in Brussels parlement haalt uit naar Alexia Bertrand (MR), passage geschrapt uit verslag mvdb

16 september 2019

13u38

Bron: Belga 0 Brussel Het eerste vragenuurtje van het nieuwe parlementair jaar in het Brussels Parlement was meteen goed voor een incident tussen Youssef Handichi (PVDA - PTB) en de nieuwe MR-fractieleidster Alexia Bertrand. Handichi verwees in zijn vraag naar de rijkdom van bepaalde parlementsleden, waarbij hij Bertrand (40) bij naam noemde. Parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) besloot de passage uit het verslag te schrappen.

In zijn vraag aan minister Elke Van den Brandt (Groen) over de slimme kilometerheffing verwees Handichi naar de rijkdom van bepaalde parlementsleden, onder meer naar de MR-politica Alexia Bertrand, oud-kabinetchef van ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de dochter van de Antwerpse zakenman Luc Bertrand (Ackermans & Van Haaren). Dat zorgde voor luid protest op de MR-banken, waar men de uitval ongepast vond. "De PVDA zoekt de tegenstelling. De klassenstrijd helpt de vooruitgang van het Brussels Gewest niet", klonk het. Omdat Handichi volhardde, nam de parlementsvoorzitter hem uiteindelijk het woord af.



Rachid Madrane kondigde voorts nog aan dat hij het reglement zou toepassen en de woorden van Handichi zou schrappen - artikel 78: "De voorzitter kan uit het integraal verslag de woorden doen weglaten die strijdig zijn met de orde".



Madrane verwees ook naar zijn openingstoespraak, waarin hij opgeroepen had tot "levendige, maar steeds constructieve en respectvolle debatten". "De burgers verwachten iets anders van de Brusselse parlementsleden dan dit", voegde hij er nog aan toe.