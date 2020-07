Psychiatrische patiënt schopt hondje Rocky (10) dood in park: “De ‘hemel’ droeg hem op mijn hondje dood te maken” Stephanie Romans

10 juli 2020

18u02 50 Brussel Een geesteszieke man heeft donderdag de Franse buldog Rocky (10) doodgeschopt in een park in Oudergem. De baasjes blijven verslagen achter: “Dat je huisdier vroeg of laat sterft: dat kan ik aanvaarden. Maar de manier waarop Rocky is gestorven... Ik denk niet dat ik daar ooit vrede mee kan hebben.”

Op een foto toont Maxime Bresinski (26) uit Oudergem wat er donderdag met zijn Franse buldog (10) gebeurd is. “Ik weet niet of ik het wel zal tonen. Ik kon er zelf niet naar kijken. Na een seconde heb ik hem weggeklikt.” Toch laat hij de foto van Rocky zien. Het hondje ligt in het gras met een bebloede snuit.

Het gebeurt donderdag rond de middag. Terwijl Maxime op zijn werk is, gaan zijn ouders wandelen met Rocky. Het koppel neemt het hondje mee naar het park van het Rood Klooster in hun buurt. Het is een aangename middag. Rocky trippelt - zoals altijd - naar het water. “Dat vond hij fijn. Zich eventjes verfrissen in de vijver”, zegt Maxime.

Glazen oog

Daar bij die vijver, duikt plots een vreemde man op. Hij heeft een glazen oog en draagt een hoed met veren. De man loopt recht op zijn doel af: de kleine Franse buldog. De man schopt meermaals tegen de snuit van het beestje. Maxime’s ouders staan aan de grond genageld. “Ze wisten niet wat ze moesten doen. Mijn vader is 69 en niet bepaald struis. Hij was bang. Je weet tenslotte nooit of zo iemand een wapen bij zich heeft. Toch heeft papa geprobeerd om die man te doen stoppen. Maar die vent dreigde: ‘Blijf weg, of ik wurg u.’”

Mijn ouders wisten niet wat ze moesten doen. Mijn vader is 69 en niet bepaald struis. Hij was bang. Je weet tenslotte nooit of zo iemand een wapen bij zich heeft. Toch heeft papa geprobeerd om die man te doen stoppen. Maar die vent dreigde: ‘Blijf weg, of ik wurg u.’ Maxime Bresinski

Een andere wandelaar die zijn hond uitlaat, hoort gegil van de moeder van Maxime. Hij grijpt meteen in en trekt de dader weg van de hond. Rocky ligt roerloos in het gras. “Die man was daar duidelijk tevreden over”, zegt Maxime. “Hij zei gekke dingen. Dat de hemel hem had opgedragen om dat hondje dood te maken.” De politie neemt de man een kwartier later mee en laat hem gedwongen opnemen in de psychiatrie. Rocky gaat met spoed naar de dierenarts, die het dier in coma brengt. “Hij was niet meer te redden. Te veel inwendige bloedingen.”

Tijdens een gesprek met de politie vertelt een agent dat de man al vaker in aanraking kwam met de politie. “Ze weten dat hij psychiatrische problemen heeft, maar de klachten die de politie tot nu toe over hem kreeg waren nooit zo ernstig. Meestal belden mensen omdat ze hem zagen ronddolen en zich ongerust maakten. Hij is al vaker opgenomen, maar kennelijk schort er toch iets aan de opvolging.”

Ik weet het: een dier is niet hetzelfde als een mens. Maar Rocky was belangrijk voor hen. Zijn wandelingetjes brachten een soort routine in hun leven. Ze behandelden hem als hun derde kind. En nu zijn ze bang. Ze willen zelfs geen ander hondje meer Maxime Bresinski

De gebeurtenissen in het park laten diepe sporen na bij de baasjes van Rocky. “Mijn moeder durft sinds donderdag niet meer naar het Rood Klooster”, vertelt Maxime. “Ik weet het: een dier is niet hetzelfde als een mens. Maar Rocky was belangrijk voor hen. Zijn wandelingetjes brachten een soort routine in hun leven. Ze behandelden hem als hun derde kind. En nu zijn ze bang. Ze willen zelfs geen ander hondje meer.”

Niet voor niets

Hoewel Maxime geen getuige was van de feiten, heeft hij het er toch moeilijk mee. “Dat je huisdier vroeg of laat sterft: dat moet je als baasje aanvaarden. Maar de manier waarop Rocky is gestorven ... Ik denk niet dat ik daar ooit vrede mee kan hebben. Hij was nog gezond, ja, op een beetje artritis na.”

Maxime vreest dat justitie niet veel kan beginnen tegen de man. “Ik ben bang dat hij na een korte behandeling weer op straat staat”, zegt hij. “Dat baart me wel zorgen. Ik hoop dat het gerecht zorgt dat die man pas weer in de maatschappij mag rondlopen als dat veilig is. Wie weet of hij straks een ander dier of een kind iets aandoet? Dat mag niet gebeuren. Rocky’s dood mag niet voor niets zijn geweest.”