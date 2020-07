PS-gemeenteraadslid dat politieagent uitschold voor nazi mag lid blijven van partij Stephanie Romans

30 juli 2020

18u32 0 Brussel



Het PS-gemeenteraadslid dat in opspraak kwam doordat ze een politieagent online uitmaakte voor nazi mag lid blijven van de partij. Dat heeft de tuchtcommissie beslist, meldt La Dernière Heure.

De zoon van gemeenteraadslid Cathérine François (PS) uit Sint-Gillis werd in april tegengehouden en gecontroleerd door de politie wegens een eventueel overtreden van de coronamaatregelen. François was daar niet opgezet mee opgezet en schreef er zaterdag een Facebookpost over. De PS-politica bewerkte haar post twee keer. Ze maakte haar boodschap steeds een beetje langer en bozer. Ze begon met een paar zinnen: “Deze status is publiek zodat inspecteur (...)* weet dat ik hem een paar nieuwe ballen heb gekocht. Ik wacht op je Dumbo.” Even later kreeg de status een nieuwe alinea. “De lockdown geeft de politie ongelimiteerde macht en laat de nazistische trekjes bij bepaalde politiemensen in de zone Zuid los. Ze beledigen, vernederen en misbruiken onze jongeren ongestraft.”

Dubbele belediging

De agent die ze beledigde én de lokale politiezone dienden klacht in. Toen haar post bekend raakte in de media, nam ze onder grote interne druk ontslag uit de politieraad. De PS veroordeelde haar uitspraken destijds al. De voorzitter van de Brusselse afdeling van PS, Ahmed Laaouej, zegt dat de politica een waarschuwing krijgt van de partij. “Een inspecteur uitmaken voor nazi is een dubbele belediging: voor de inspecteur zelf en voor alle echte slachtoffers van het nazisme”, zei de voorzitter van de Brusselse PS-afdeling Ahmed Laaouej toen.

De partij riep Francois bij de tuchtcommissie, maar die kon lange tijd niet samenkomen door het coronavirus. De voorzitster van de commissie Jacqueline De Baets, bevestigt aan La Dernière Heure dat het dossier intussen is afgesloten. “We hebben vastgesteld dat ze onaanvaardbare uitspraken deed. Daarvoor is ze streng op de vingers getikt: door haar burgemeester, de voorzitter van de Brusselse afdeling van de partij en door de commissie”, zegt ze. “Ze heeft zichzelf bovendien gestraft door ontslag te nemen uit de politieraad, dat is een erge straf voor een gemeenteraadslid. Er lopen ook strafrechtelijke en burgerlijke procedures. We denken dat dat momenteel genoeg is.”