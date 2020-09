Protestrit voor Vlaams Belang in Brussel: “Hier zijn 5.000 auto’s, een ongelooflijk succes” Redactie/JMBB

27 september 2020

10u21

Bron: VTM Nieuws, Belga 362 Brussel Vanuit heel Vlaanderen zijn auto's naar parking C aan de Heizel in Brussel gereden voor de protestrit van het Vlaams Belang. Onder de noemer ‘Niet mijn regering’ wil de partij protesteren tegen de aankomende Vivaldi-regering. Volgens Vlaams Belang zijn er 5.000 auto's en 10.000 deelnemers. “Het is een ongelooflijk succes”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken.



Omdat de coronacrisis nog steeds door ons land woedt, riep Vlaams Belang op om met de auto naar parking C van de Heizel te komen. Ondertussen zijn de mensen uit hun auto’s geklommen. Het grote merendeel van de aanwezigen draagt mondmaskers, van afstand houden is evenwel geen sprake. Momenteel staat de teller op op 5.000 auto’s en ongeveer 10.000 aanwezigen, zegt de partij zelf. Officiële tellingen zijn er nog niet, maar de Heizelparking is ondertussen stevig volgelopen. “Het is sowieso een onverhoopt succes”, aldus Van Grieken.

Vlaams Belang manifesteert tegen de Vivaldi-coalitie die in de steigers staat. De coalitie van liberalen, groenen en socialisten, aangevuld met CD&V, noemt de partij “antidemocratisch en anti-Vlaams”.

Bestrijden op elk front

“Op 26 mei 2019 heeft de Vlaming een duidelijk signaal gegeven, het moet Vlaamser en het moet rechtser. Nu krijgen we het omgekeerde en dat is onaanvaardbaar”, zegt Van Grieken. “Ik hoop dat Vlaams Belang en de N-VA de krachten bundelen in de oppositie.”

Dries Van Langenhove, Kamerlid van de Vlaams Belang-fractie, zei tijdens de actie dat ze “de paarsgroene particratie zullen bestrijden op elk front: in het parlement, op sociale media en op straat. De Vlaming wordt niet vertegenwoordigd op het hoogste niveau van het land. Deze regering staat diametraal op datgene waar de Vlaming op heeft gestemd”, aldus Van Langenhove. Hij beloofde dat deze actie nog maar het begin is van de bestrijding tegen “deze anti-Vlaamse regering”. Barbara Pas, fractieleider voor Vlaams Belang in de Kamer, haalde dan weer hard uit naar CD&V en Open Vld.

De manifestatie zorgde voor een opvallende drukte op de snelwegen naar de hoofdstad, waar lange colonnes van met leeuwenvlaggen uitgedoste wagens reden. Op de Brusselse ring was er zelfs file aan de afritten naar de Heizel.

De Brusselse politie liet verstaan dat er her en der een loopje werd genomen met de coronamaatregelen. “Er is vastgesteld dat de afstandsregels en de mondmaskerdracht niet door iedereen werd nageleefd”, aldus Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel-Hoofdstad en Elsene, zoals ook op beelden van de bijeenkomst te zien was. Van de keere laat intussen weten dat de wagens vertrokken zijn en de uittocht goed is verlopen.

Schrik voor de kiezer

“Wij zijn het beu dat er niet naar ons wordt geluisterd. De kiezer was toch duidelijk, denk ik”, reageren Leslie en Priska, die vanuit Boom naar de Heizel zijn getrokken. “Het eigen volk moet eerst komen. We waren deze zomer in Blankenberge; ik zat er middenin. Zo’n dingen moeten stoppen.”

Edwin heeft het op zijn beurt gehad met de traditionele particratie: “Er wordt geen rekening gehouden met de twee grootste partijen van Vlaanderen. Het heeft vijfhonderd dagen geduurd om een regering te vormen waarvan we nog niet zeker zijn of ze er wel komt, want het belangrijkste moet nog komen: de postjes. Dat zegt genoeg. Die zeven partijen hebben zich enkel aan elkaar geklikt zodat ze niet naar de kiezer moeten gaan.”

