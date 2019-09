Protestactie tegen commercieel draagmoederschap Margo Koekoekx

21 september 2019

19u40

Bron: BELGA 0 Baby's worden gezien als een gekocht object Betogers tegen commercieel draagmoederschap Brussel Zaterdagnamiddag werd er aan The Hotel in Brussel een protestactie gehouden tegen het commercieel draagmoederschap. “Vrouwen worden hier gebruikt als toestellen die men kan huren en baby’s worden gezien als een gekocht object”, klinkt het bij de betogers.

Momenteel kost het zo’n 80 000 tot 150 000 euro om een kind te ‘kopen’ wanneer het gedragen wordt door een draagmoeder. De betogers vinden het helemaal niet kunnen dat Amerikaanse en Canadese handelsondernemingen hier draagmoeders aanbieden. Ze eisen dan ook een wettelijk verbod op iedere commerciële promotie hiervan.

Eicel- en spermadonor uitkiezen

Er zijn strikte voorwaarden maar een duidelijke wetgevingen hieromtrent ontbreekt nog in België. “De draagmoeder verbindt er zich toe om geen abortus te plegen, maar kan daar wel toe verplicht worden als het ‘product’ niet conform de verwachtingen is. Een kinderwens is mooi en is begrijpelijk, maar mag niet ten koste gaan van uitbuiting van vrouwen en een flagrante inbreuk vormen op het fundamentele verschil tussen koopwaar en mensen.” De actievoerders zijn ook volledig tegen het principe dat zowel de eicel- als de spermadonoren kunnen gekozen worden in functie van de kenmerken die de wensouders willen.

In 2015 heeft het Europees parlement nog met een grote meerderheid draagmoederschap veroordeeld als ‘tegengesteld aan de menselijke waardigheid van de vrouw’. Het verzet klonk ook reeds bij heel wat psychologen, filosofen en geneeskundigen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.