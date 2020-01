Protest tegen sluiting van basisschool De Knapzak, maar gemeente verbied actie JCV

24 januari 2020

14u19 1 Brussel De onvrede over de geleidelijke sluiting van het wijkschooltje van GBS De Knapzak in de Openveldstraat in Sint-Agatha-Berchem blijft aanhouden. Ouders en leerlingen wilden vrijdag een protestactie houden, maar daarvoor gaf de gemeente geen toelating. De ouders willen nu op de gemeenteraad pleiten voor het behoud van de school.

Het wijkschooltje in de Openveldstraat in Sint-Agatha-Berchem was al langer de thuis van een kleuterschool. In september van 2018 kwam daar ook voor het eerst een lagereschoolklas bij. Momenteel volgen er 36 leerlingen les in het eerste en tweede leerjaar. De wijkschool diende als aanvulling op de hoofdschool van GBS De Knapzak in de Soldatenstraat.

De bedoeling was om de tijdelijke containers te vervangen door een nieuw gebouw. De gemeente Sint-Agatha-Berchem besliste vorig jaar echter om geen grond aan te kopen. Daardoor sluit de basisschool opnieuw de deuren tegen 2025. Als reden om de school te laten sluiten, haalde de gemeente geldgebrek aan. Daardoor was het niet mogelijk om een terrein aan te kopen om een nieuwbouw te plaatsen.

Duidelijkheid

De geleidelijke sluiting van de school heeft grote gevolgen voor de ouders. “Ik heb twee zonen, eentje in de tweede kleuterklas en een in het tweede leerjaar”, zegt ouder Mireille Tshionza. “Mijn oudste kan wel blijven tot het einde van zijn lagere school, maar de jongste moet ergens anders naartoe. Dat maakt het heel ingewikkeld voor ons als ouder.”

De ouders van de school plannen maandag een interpellatie op de gemeenteraad. “Elke politicus die we spreken, heeft een ander verhaal”, zegt Tshionza. “We willen duidelijkheid of ze wel alle pistes hebben uitgeput. Kan de Vlaamse gemeenschap hier bijvoorbeeld niet tussenkomen? Het is belangrijk om dat te weten want wij zijn eerlijk gezegd geschokt door de beslissing van de gemeente. We willen ook iedere overheid oproepen om te helpen en zo de school open te houden.”

Veiligheid

De school plande vrijdag ook een protestactie waarbij de leerlingen en hun ouders naar het gemeentehuis zouden trekken. Die werd echter verboden door de gemeente. Burgemeester Joël Riguelle (CDH) wil niet dat de leerlingen uit de klas gehaald worden om te protesteren, zo vernam Bruzz. “Dat de leerlingen tijdens de lesuren zouden protesteren, leek mij niet verantwoord”, bevestigt Riguelle. “Ten slotte zijn wij als gemeente dan voor hen verantwoordelijk. Stel je voor dat er iets zou gebeuren. Buiten de lesuren is er geen probleem. We leven ten slotte in een democratie. Iedereen kan betogen als hij dat wil.”