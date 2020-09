Protest tegen eind van moratorium op uithuiszettingen: “Wooncrisis is door corona alleen maar groter geworden” Stephanie Romans

01 september 2020

13u23 0 Brussel Een veertigtal actievoerders heeft dinsdagmiddag betoogd voor een verlenging van het moratorium op uithuiszettingen. De Brusselse regering voerde dat moratorium in zodat niemand op straat zou komen te staan tijdens de lockdown. Vanaf vandaag zijn uithuiszettingsprocedures weer mogelijk.

“Tijdens de coronacrisis zagen we duidelijk dat er ook een huisvestingscrisis is in Brussel. Er was te weinig opvang om iedereen zonder dak boven zijn hoofd een plaats te bieden", zegt actievoerster Mae. “Om dat op te lossen is noodopvang gecreëerd in lege hotels en zijn een 10 à 20-tal verlaten panden gekraakt. Door het eind van het moratorium op uithuiszettingen dreigen die mensen nu opnieuw op straat te belanden.”

Mae heeft weet van twee procedures die al opgestart zijn door eigenaars van gekraakte panden. Zaken die nog moeten voorkomen bij de vrederechter. “We vrezen dat duizend mensen de komende tijd weer op straat staan", zegt Mae. “Niet alleen doordat de uithuiszettingen weer op gang komen, maar ook omdat de noodopvang weer wordt afgebouwd.”

Een veertigtal manifestanten kwam daarom op het Sint-Jansplein in de buurt van het Brussels Parlement samen om een verlenging van het moratorium te eisen. “Daarnaast willen we dat de overheid oplossingen biedt. Dat kan door leegstaande woningen op te vorderen om dakloze mensen op te vangen”, besluit Mae.