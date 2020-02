Pronkstuk ‘Maquette van Rome’ keert terug naar museum in Jubelpark JCV

05 februari 2020

15u41 0 Brussel Vanaf donderdag kan je in het museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark opnieuw naar de grote ‘Maquette van Rome’ gaan kijken. Die elf meter grote voorstelling van Rome in de vierde eeuw na Christus is al sinds 1950 het pronkstuk van het museum.

Door een restauratie was de maquette een half jaar niet te zien. Een team van zes restaurateurs heeft in die periode de maquette minutieus schoongemaakt. Bezoekers kunnen de maquette nu ook van veel dichterbij bekijken. Ook de licht- en klankinstallatie werd vernieuwd en nieuwe technologie laat bezoekers op een interactieve manier kennismaken met de Eeuwige Stad. Zo zijn er op grote videoschermen vier oude Romeinen te zien: een vrouwelijke gladiator, een senator, een jonge architect en een slaaf die vrijgelaten is. Zij spreken het publiek toe in het Latijn. En met een Virtual Reality-bril kan je in Rome rondwandelen.

Ongelooflijke kwaliteit

Het belangrijkste blijft de maquette zelf. Door een vernieuwde opstelling kunnen de bezoekers vanop een metertje afstand de maquette bekijken. Twintig jaar lang kon dat niet, omdat de benedenverdieping dicht was voor het publiek. “Dat vond ik zo jammer”, betreurde conservatrice Cécile Evers die situatie, “omdat de kwaliteit van die maquette ongelooflijk is en als je ernaast staat, krijg je een heel ander zicht. Je krijgt zo het reliëf van Rome te zien, je waant je in de Romeinse straten. Het nieuwe perspectief brengt je veel dichter bij het leven in Rome.”

Het geld voor de restauratie, 200.000 euro, kwam uit een fonds van de Koning Boudewijnstichting dat voorzien is voor de bevordering van klassieke talenonderwijs.