Projectiel afgevuurd op MIVB-stelplaats JCV

15 januari 2020

12u32 0 Brussel In Anderlecht heeft de schoonmaakploeg van een MIVB-gebouw woensdagochtend de inslag van een projectiel in de gevel ontdekt. De politie onderzoekt nu om welk projectiel het gaat en wie het heeft afgevuurd.

Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door de lokale politie Brussel-Zuid. Het getroffen gebouw ligt aan de stelplaats Klein Eiland in Anderlecht. Daar merkte de schoonmaker woensdagochtend rond 6 uur aan de achterzijde van het gebouw, die zichtbaar is vanop de openbare weg, een kapotte ruit op en zag hij de inslag van een projectiel in de deurlijst. “Vermoedelijk is dit ‘s nachts gebeurd toen er niemand aanwezig was in het gebouw", zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon. “Het is nu aan de politie om een verder onderzoek te voeren.”