Project Prioritaire Assen werpt vruchten af: snelheid bestuurders daalt met 85% SHVM

16 oktober 2019

19u30 1 Brussel Politiezone Brussel-Noord lanceerde eind 2018 het project Prioritaire Assen. Uit de resultaten blijkt dat de snelheid van de bestuurders daalde met maar liefst 85 procent. “Dit project laat ons zien dat het met gerichte controles en communicatie mogelijk is om het gedrag van automobilisten te doen veranderen”, klinkt het.

De politie wilde het gedrag van de automobilisten op de vijf assen waar de meeste ongevallen gebeurden veranderen en hun snelheid laten aanleunen tegen de wettelijke snelheidslimiet. In Schaarbeek gaat het om de Helmetsesteenweg, de Koninklijke Sinte-Mariastraat, de Van Ooststraat en de Leuvensesteenweg. In Evere werd de Jules Bordetlaan als prioriteit beschouwd. En tot slot werd ook de Koningsstraat in Sint-Joost-ten-Node onder de loep genomen.

Sterke daling

Naar aanleiding van het project, versterkte de politiezone haar radarploegen en verhoogde ze de radarcontroles. In 2018 controleerde ze 10.117.662 voertuigen. En in de eerste 9 maanden van 2019 werden al meer dan 12 miljoen voertuigen gecontroleerd door de verschillende radars in de politiezone.

“Op ten minste vier van de assen kunnen we zien dat de snelheid van 85 procent van de automobilisten, de V85, en de gemiddelde snelheid duidelijk gedaald zijn”, zegt korpschef Frédéric Dauphin. Enkel op de Jules Bordetlaan daalden beide cijfers niet. “Dit project laat ons zien dat het met gerichte controles en communicatie mogelijk is om het gedrag van automobilisten te doen veranderen.”

Nog een opmerkelijk cijfer: ongevallen met lichamelijk letsel daalden tijdens het project met 13% tussen 2018 en 2019. Dit is het laagste niveau sinds 2015.

Geen straf maar verandering

“Wat verkeersveiligheid betreft, weten we dat het vaak het gedrag van mensen (automobilisten, fietsers, voetgangers ...) is, die aan de grondslag liggen van ongevallen,” herinnert mevrouw Jodogne ons, waarnemend burgemeester van Schaarbeek en voorzitter van het College van Zone politie. “Het is daarom noodzakelijk om op deze gedragingen te werken. Het doel is niet om te straffen, maar om dit (wan)gedrag te doen veranderen. Daarom zijn communicatie en preventie op dit gebied essentieel.”

“Toch dienen we vast te stellen dat als deze controles niet zichtbaar gemaakt worden de gewenste gedragsverandering veel tijd vergen. Daarom zullen we onze inspanningen en onze communicatiecampagnes verder zetten om deze controles zichtbaar te houden.” besluit de korpschef. “Dus, voor de goede verstaander: let op met die zware voet! Het flitst in de zone!”