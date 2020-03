Proevertje? Mondmasker houdt marktgangers niet tegen Margo Koekoekx

15 maart 2020

16u30 5 Brussel Proevertjes op de markt? Voorlopig nog niet verboden. Op het Flageyplein in Brussel leverde dat volgend grappig beeld op.

De vrouw op de foto is het levende voorbeeld van een marktbezoek in coronatijden. Met mondbescherming... tot er iets geproefd kan worden. De markt op het Flageyplein in Brussel had nog een behoorlijk aantal bezoekers, al was dat wat minder dan andere zondagen.