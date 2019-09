Proefproject met dodehoekverklikker officieel van start SZM

17 september 2019

17u49 0

In het Brusselse gewest wordt in de komende vier weken de dodehoekverklikker SofAlert getest. Het proefproject voor fietsers en vrachtwagens was al voorzien in mei en juli, maar liep door productieproblemen vertraging op. Brussels minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt gaf mee het startschot aan het Maria-boodschaplyceum in Brussel.

Het systeem van SofAlert waarschuwt fietsers en vrachtwagenchauffeurs via een geluidssignaal wanneer ze in een dode hoek dreigen te komen. Een toestel aan het stuur van de fiets met een geluids- en afstandssensor detecteert voertuigen op minder dan anderhalve meter en laat een alarm af wanneer die grens wordt overschreden.

De nadruk ligt nu de kant van de fietser, maar er is ook al een vrachtwagenmodule in ontwikkeling. Een honderdtal fietsers hebben zich bij ontwikkelaar Detectin Traffic ingeschreven om deel te nemen aan het proefproject.

“Met de juiste technologie en innovatie kunnen we zowel het veiligheidsgevoel als de reële verkeersveiligheid verhogen. Met de Brusselse regering staan we resoluut achter dit soort initiatieven”, zegt minister Van den Brandt.

SofAlert werd gedurende twee jaar ontwikkeld en wordt nu voor het eerste op grote schaal getest in het drukke Brusselse verkeer. Van de testgebruikers wordt verwacht dat ze de feedback op punt stellen en nog nieuwe ideeën aanleveren om het ontwerp eventueel nog licht bij te sturen. Indien de vier weken durende test goed verloopt en er nog investeerders gevonden worden, kan de dodehoekverklikker in september 2020 de markt op.