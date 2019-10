Proces van de moord op ‘Peetvader van de Beenhouwersstraat’: “Slachtoffer wilde naar buitenland verhuizen” WHW

09 oktober 2019

18u39 0 Brussel Op de derde dag van het assisenproces tegen Tarek Ladhari zijn enkele getuigen aan bod gekomen. Hieruit bleek dat het slachtoffer plannen had om zijn panden te verkopen en naar het buitenland te trekken.

“De maanden voor zijn dood heb ik herhaaldelijk contact gehad met meneer Debouverie”, bevestigde een immobiliënmakelaar op het proces. “Hij wilde naar Spanje of Marokko. Ik weet niet exact waarom maar hij had al een gezegende leeftijd en vele van die panden waren in een erbarmelijke staat.”

De twee hadden zelfs een compromis opgesteld maar tot een effectieve verkoop kwam het niet. Wel onderhielden ze een hechte doch professionele relatie. Daarbij viel het de man op dat het slachtoffer eenzaam was en gezelschap zocht. “Hij was openlijk homo en verborg dit niet. Ook niet voor mij. We hebben zelfs nog een annonce opgesteld voor een man van ‘maximum 36 jaar oud’”, aldus de getuige.

Ook hij maakte kennis met de vervelendere kanten van het slachtoffer. “Het was een complexe persoonlijkheid. Soms was hij een vriendelijke opa om dan enkele tellen later ontzettend humeurig te zijn. Soms moest je er ook de spreekwoordelijke korrel zout bijnemen als hij iets vertelde. Al bij al apprecieerde ik hem wel, hoor”, klonk het.

Het proces zal hervat worden op 21 oktober. Pas dan zullen verschillende cruciale getuigen zoals speurders beschikbaar zijn om naar het assisenhof te komen. De verschillende partijen stonden erop dat deze getuigen zelf zouden komen opdagen. Daarom werd besloten tot een korte pauze.