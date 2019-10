Proces ‘Peetvader van de Beenhouwersstraat’ niet uitgesteld, wel even stilgelegd: beklaagde ontkent onenigheid met slachtoffer WHW

08 oktober 2019

18u56 0 Brussel Het hof van assisen heeft beslist om het proces rond de gewelddadige dood van Denis Adrien Debouvrie (74), de zogenaamde ‘Koning van de Beenhouwersstraat’, niet uit te stellen. De verdediging had daar gisteren bij de start van het assisenproces op aangedrongen, omdat verschillende getuigen niet aanwezig kunnen zijn. Ondertussen ontkende de beschuldigde in alle toonaarden dat hij een motief had omhet slachtoffer te doden.

“Ik heb er niets mee te maken!” Dat is, héél kort samengevat, het standpunt van beschuldigde Tarek Ladhari. Ook het mogelijk motief -Ladhari moest Debouvrie nog een smak geld- verwees hij naar de vuilbak. “Er was helemaal geen onenigheid tussen mij en meneer Debouvrie. Ik was net een van de weinige huurders die wel zijn huurgeld betaalde”, hield hij vol. In 1998 leerden de twee elkaar kennen. In 2002 besloten ze om samen te werken. Ladhari zou drie restaurants uitbaten. “Ik moest in totaal 27.000 euro per maand aan huur betalen. Dat haalde ik niet. Hierop was Debouvrie naar de rechter gestapt. Uiteindelijk konden beide mannen toch een akkoord sluiten. “Ik hield ‘De Kleine Fontein’ en betaalde hiervoor 8.000 euro huur. Daarbovenop gaf ik 1.000 euro ter vergoeding van de voorgaande schulden. Dat werkte. In 2008 was er geen enkel dispuut meer tussen ons beiden”, deed Ladhari kalm en beheerst zijn verhaal aan de voorzitter.

80-jarige moeder

Dat de beschuldigde na de dood van Debouvrie plots naar zijn thuisland Tunesië vertrok, maakte hem verdacht bij de speurders. “Maar die reis was al lang daarvoor geboekt!”, beklemtoonde Ladhari. “Ik heb mijn moeder daar nog over gebeld.” Het vrouwtje kon zich daar echter niets van herinneren bij haar ondervraging. “Mijn moeder was toen 80 en ze werd er pas 6 maanden later over ondervraagd. Dat kan die vergetelheid verklaren”, vervolgde hij. Hét grootste probleem voor de beschuldigde zijn de DNA-sporen die aangetroffen werden op de broek van het slachtoffer. Ook daar had hij een uitleg voor. “Hij wilde een plafond komen controleren. Daarom was hij op een trapje gaan staan. Ik heb toen nog zijn benen vastgehouden zodat hij niet zou vallen.”

Vertraagd

Eerder op de dag was het hof niet ingegaan op de vraag van de verdediging om het proces uit te stellen. Wel zal het ‘vertraagd’ worden. Morgen komt er onder andere een DNA-expert getuigen, het verhoor van het merendeel van de andere getuigen vindt pas plaats vanaf 21 oktober. Nadien volgen de pleidooien.