Proces over strafexpeditie in Peterboswijk moet worden overgedaan Wouter Hertogs

02 juli 2020

15u01 1 Brussel Het dossier over een bijna fatale strafexpeditie in de Peterboswijk in Anderlecht moet opnieuw behandeld worden vanwege procedurefouten. Eerder werd 13 jaar cel gevorderd tegen een 18-jarige man.

Op 28 december 2018 trok S.E. -toen nog minderjarig- er met enkele vrienden op uit voor een heuse strafexpeditie. Iemand moest hen nog geld in het kader van een drugsdeal maar hij weigerde te betalen. De groep ranselde hem helemaal af. De man moest talloze stampen en slagen verduren en werd voor dood achtergelaten. Hij zou uiteindelijk twee dagen in coma blijven. De feiten waren zo zwaar dat de jeugdrechter E. uit handen gaf. Daardoor kwam hij voor de correctionele rechtbank, waar het parket 13 jaar cel vorderde. Negen voor de poging doodslag en vier voor zijn aandeel in de drugshandel. Door problemen met de samenstelling van de zetel zal het proces nu overgedaan worden op 9 september.