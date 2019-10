Proces drugsdealers Peterboswijk start in december SHVM

25 oktober 2019

13u19 0 Anderlecht 2 december gaat een proces van start als gevolg van een grootscheepse actie die de politie vorig jaar hield in de Peterboswijk in Anderlecht. Daarbij werden meerdere mensen aangehouden.

De lokale politie van de zone Zuid voerde vorig jaar in oktober een onderzoek naar drugshandel in de wijk. Dat onderzoek leidde tot 24 huiszoekingen, waarbij de politie een kilogram hasj, cannabis en 55.000 euro in beslag nam. Vijftien personen werden opgepakt waarvan negen personen onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Daarnaast werd een persoon in verdenking gesteld, maar die kon na verhoor beschikken onder voorwaarden, samen met nog vijf andere betrokkenen.

Een twintigtal personen zal zich op 2 december moeten verantwoorden in de rechtbank.

Het parket meent dat de wijk een belangrijk aandachtspunt blijft voor de politie.